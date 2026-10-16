Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αμερικανίδα δασκάλα Sheena Sittner δημιούργησε λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans για να ενισχύσει το περιορισμένο εισόδημα που λάμβανε από την εργασία της στο σχολείο.

Η αποκάλυψη της δραστηριότητάς της οδήγησε τη διοίκηση του σχολείου στην απόλυσή της, καθώς η ίδια θεωρεί ότι η απόφαση παραβιάζει τα συνταγματικά της δικαιώματα.

Παρά την απώλεια της θέσης της, η Sittner υποστηρίζει ότι τα έσοδά της από το διαδίκτυο αυξήθηκαν σημαντικά, καθιστώντας την απόλυση οικονομικά αδιάφορη για την ίδια.

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Μια Αμερικανίδα δασκάλα, η Sheena Sittner, είχε ιδιαίτερη αγάπη για τη δουλειά της στην τάξη, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της Washington Post. Ωστόσο, ο μισθός της δεν επαρκούσε για να ανταποκρίνεται στις μηνιαίες οικονομικές της υποχρεώσεις.

Αναζητώντας έναν τρόπο να ενισχύσει το εισόδημά της, αποφάσισε να δημιουργήσει λογαριασμό στο OnlyFans, όπου δημοσίευε υλικό από τις σεξουαλικές της στιγμές με τον σύζυγό της. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο ήταν διαθέσιμη αποκλειστικά σε ενήλικες άνω των 18 ετών, οι οποίοι κατέβαλλαν το αντίστοιχο αντίτιμο συνδρομής.

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Η Sittner υπολόγισε ότι από την εργασία της ως εκπαιδευτικός λάμβανε περίπου 140 δολάρια ημερησίως, ποσό που μπορούσε να εξασφαλίσει μέσω της πλατφόρμας μέσα σε μόλις μία ώρα. «Βελτίωσε σημαντικά την οικονομική μας κατάσταση», ανέφερε στην Washington Post.

Sheena Sittner’s teaching job paid her about $140 a day. OnlyFans often pays that much in an hour.



In September, a contractor removed Sittner from teacher assignments. Ever since news spread of her dismissal, business has been booming. https://t.co/QEJyhUPLkH pic.twitter.com/4lxbDpdk9m October 13, 2026

Η παράλληλη δραστηριότητά της, ωστόσο, είχε επαγγελματικές συνέπειες. Τον Σεπτέμβριο, το σχολείο στο οποίο εργαζόταν εντόπισε τον λογαριασμό της και προχώρησε στην απόλυσή της.

Η ίδια θεωρεί ότι η απόφαση αυτή παραβίασε τα συνταγματικά της δικαιώματα, εκφράζοντας την αντίθεσή της στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες που παράγουν περιεχόμενο στο διαδίκτυο. «Πιστεύω πραγματικά στην ελευθερία του λόγου. Η επίθεση που δέχονται οι γυναίκες που δημιουργούν διαδικτυακό περιεχόμενο είναι φοβερή», δηλώνει.

A substitute teacher in Missouri lost her job after her OnlyFans was discovered. She was making ends meet with her side gig, because apparently you can't raise a family on a substitute teacher's salary anymore.



Sheena Sittner had this to say about losong her job: "If teachers… — Sean Joseph (@sjoseph_sports) October 7, 2026

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η αγάπη για ένα επάγγελμα δεν αρκεί για να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες της καθημερινότητας. «Ο κόσμος μου λέει, δεν δουλεύεις για τα χρήματα. Είναι αλήθεια, αλλά το πάθος για τη δουλειά σου δεν αρκεί για να σταματήσουν να έρχονται λογαριασμοί. Αυτό δεν ενδιαφέρει καθόλου τις τράπεζες», σχολιάζει.

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Η πρώην εκπαιδευτικός δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο οι εργοδότες της έμαθαν για την παρουσία της στο OnlyFans. Εκτιμά, ωστόσο, ότι όποιος αποκάλυψε τη δραστηριότητά της είχε συγκεκριμένη πρόθεση. «όποιος και να το έκανε», πιστεύει, «ήθελε να καταστρέψει τη ζωή μου».

Παρά την απόλυσή της, η εξέλιξη είχε μια απρόσμενη πλευρά: H διαδικτυακή της επιχείρηση γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα τα έσοδά της να αυξηθούν. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «στην πραγματικότητα με βοήθησαν τόσο, που δεν με επηρεάζει η απόλυσή μου».

Πηγή: Washington Post

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