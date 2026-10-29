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Ο 46χρονος πρώην αθλητής επιδιώκει να συνδεθεί με το κοινό του χωρίς τα φίλτρα που συνοδεύουν τη δημόσια εικόνα του.

Παράλληλα, η σύντροφός του Ρέιτσελ Μπράντλεϊ άνοιξε δικό της λογαριασμό στην ίδια πλατφόρμα, με το ζευγάρι να εξετάζει το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας.

Ο Όντομ δεν αποκάλυψε το ακριβές περιεχόμενο που θα δημοσιεύει, επιλέγοντας να διατηρήσει το στοιχείο της έκπληξης για τους συνδρομητές του.

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Στο OnlyFans αποφάσισε να κάνει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα ο Λαμάρ Όντομ, πρώην σύζυγος της Κλόε Καρντάσιαν. Ο 46χρονος πρώην μπασκετμπολίστας ανακοίνωσε την είσοδό του στη συνδρομητική πλατφόρμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μοιραστεί με τους θαυμαστές του περιεχόμενο που δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν από εκείνον.

Την ίδια ημέρα, λογαριασμό στο OnlyFans δημιούργησε και η σύντροφός του, Ρέιτσελ Μπράντλεϊ, η οποία εργάζεται ως κτηματομεσίτρια. Σύμφωνα με το TMZ, το ζευγάρι ενδέχεται να συνεργαστεί και στην παραγωγή περιεχομένου για την πλατφόρμα.

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Στο βιογραφικό του, ο Όντομ συστήνεται στους συνδρομητές του ως δις πρωταθλητής του NBA και θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς, προαναγγέλλοντας μια πιο προσωπική και παιχνιδιάρικη πλευρά του. «Δις πρωταθλητής του NBA. Θρύλος των Lakers. Με έχετε δει στο γήπεδο. Με έχετε δει στην τηλεόραση. Τώρα γνωρίστε τον πραγματικό μου εαυτό», έγραψε, προσθέτοντας: «Λίγο πιο προσωπικά. Λίγο πιο παιχνιδιάρικα. Και μια πλευρά του Λαμάρ που δεν έχετε ξαναδεί. Μπείτε στον κόσμο μου».

Τι είπε για την απόφασή του να ανοίξει λογαριασμό

Μιλώντας στο περιοδικό People, ο πρώην άσος του NBA εξήγησε ότι η νέα του δραστηριότητα αποτελεί μια ευκαιρία να έρθει πιο κοντά με όσους τον ακολουθούν, μακριά από τα συνηθισμένα φίλτρα της δημόσιας εικόνας του.

«Το OnlyFans μου δίνει την ευκαιρία να συνδεθώ με τους θαυμαστές μου σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο, χωρίς όλα τα φίλτρα», δήλωσε.

Ωστόσο, δεν αποκάλυψε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το περιεχόμενο του λογαριασμού του, επιλέγοντας να διατηρήσει το στοιχείο της έκπληξης. «Δεν πρόκειται να αποκαλύψω πολλά ακόμη. Θα πρέπει να εγγραφείτε για να μάθετε. Απλώς να ξέρετε ότι είμαι αυθεντικός και τίποτα δεν είναι εκτός ορίων», τόνισε.

«Υπάρχουν κεφάλαια που ο κόσμος δεν έχει δει ακόμη»

Σε δηλώσεις του στο TMZ, ο Όντομ αναφέρθηκε και στις προκαταλήψεις που συνοδεύουν την πλατφόρμα, χωρίς να ξεκαθαρίσει τι θα μπορούν να περιμένουν οι συνδρομητές του.

«Ο κόσμος ακούει OnlyFans και αυτόματα σκέφτεται ένα πράγμα, αλλά δεν είμαι εδώ για να σας πω τι θα δείτε ή τι δεν θα δείτε», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν ακόμη πλευρές της ζωής του που δεν έχει μοιραστεί δημόσια.

«Πάντα ήμουν ανοιχτό βιβλίο, αλλά υπάρχουν κάποια κεφάλαια που ο κόσμος δεν έχει δει ακόμη», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει επίσης το Page Six, ο Όντομ παρουσίασε τον νέο λογαριασμό του ως έναν τρόπο να δείξει μια πιο προσωπική πλευρά του εαυτού του, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο που σκοπεύει να δημοσιεύσει.