Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο λογαριασμός που φέρεται να διατηρούσε ένας 38χρονος στην πλατφόρμα διανομής περιεχομένου OnlyFans ήταν η αιτία να ξεκινήσει ένας άγριος καβγάς μεταξύ εκείνου και της 30χρονης συντρόφου του στo Βόλο. Κατά την διάρκεια του τσακωμού, σύμφωνα με την καταγγελία της 30χρονης, την απείλησε λέγοντας «θα δεις τι θα πάθεις», με αποτέλεσμα η γυναίκα να τρομοκρατηθεί και να απευθυνθεί στις Αρχές.

Ο 38χρονος σέρφαρε στο OnlyFans όταν τον έπιασε στα πράσα η σύντροφος του και αμέσως ξεκίνησε άγριος καβγάς, αναφέρει ο «Ταχυδρόμος». Το ζευγάρι αντάλλαξε ύβρεις και πάνω στην ένταση ο 30χρονος φέρεται να απείλησε τη σύζυγό του.

Advertisement

Advertisement

Η 30χρονη έφυγε από το σπίτι, πήγε στην αστυνομία και προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του, με αποτέλεσμα ο σύζυγός της να συλληφθεί από αστυνομικούς και το μεσημέρι να οδηγηθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατηγορούμενος για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του και η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για αύριο το μεσημέρι.

Με απόφαση δικαστηρίου έγινε άρση της κράτησής του, υπό τον όρο της μετοίκησης στο σπίτι της μητέρας του και της μη προσέγγισης της 30χρονης συζύγου του σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.