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Ο ίδιος χρεώνει 14,99 δολάρια τον μήνα για την πρόσβαση σε αποκλειστικό φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό που παρουσιάζει πιο προσωπικές πτυχές της ζωής του.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα έσοδα του πρώην μπασκετμπολίστα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ενδέχεται να ανέλθουν έως και τις 200.000 δολάρια.

Ο Όντομ δηλώνει ικανοποιημένος από την ανταπόκριση του κοινού και προτίθεται να προσελκύσει στην πλατφόρμα και άλλους αθλητές στο μέλλον.

Στο εγχείρημα ενδέχεται να υπάρξει μελλοντική συνεργασία με τη σύντροφό του, Ρέιτσελ Μπράντλεϊ, η οποία διατηρεί επίσης λογαριασμό στην ίδια πλατφόρμα.

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Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίζεται ο πρώην σταρ του NBA, Λαμάρ Όντομ, από την ανταπόκριση που έχει συγκεντρώσει ο νέος του λογαριασμός στο OnlyFans, καθώς μέσα στις πρώτες οκτώ ημέρες λειτουργίας του φέρεται να απέφερε περισσότερα από 50.000 δολάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς ξεπέρασε το συγκεκριμένο ποσό μέσα σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, ενώ εκτιμάται ότι τα έσοδά του θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 200.000 δολάρια. Ο ίδιος χρεώνει 14,99 δολάρια τον μήνα για πρόσβαση στις αποκλειστικές φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιεύει.

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«Η ανταπόκριση στον λογαριασμό μου στο OnlyFans ήταν απίστευτη», δήλωσε ο Όντομ στην Page Six. «Έρχομαι σε επαφή με τους θαυμαστές μου με έναν εντελώς νέο τρόπο, δημιουργώ κάτι μεγάλο και τώρα θέλω να φέρω μαζί μου και άλλους αθλητές. Υπάρχει πραγματική ευκαιρία εδώ και μόλις ξεκινάω», πρόσθεσε ο 47χρονος πρώην μπασκετμπολίστας.

Ο Όντομ είχε ανακοινώσει στα τέλη Οκτωβρίου την είσοδό του στην πλατφόρμα, παρουσιάζοντας την απόφασή του ως έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με το κοινό του. Μάλιστα, στο βιογραφικό του είχε γράψει: «Με έχετε δει στο γήπεδο. Με έχετε δει στην τηλεόραση. Τώρα μπορείτε να γνωρίσετε τον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ εαυτό μου».

Όπως είχε εξηγήσει, το περιεχόμενο του λογαριασμού του θα είναι «λίγο πιο προσωπικό», «λίγο πιο παιχνιδιάρικο» και θα αποκαλύπτει πλευρές του που οι θαυμαστές του δεν έχουν γνωρίσει μέχρι σήμερα.

Η σύντροφός του στο OnlyFans και το ενδεχόμενο συνεργασίας

Σύμφωνα με το TMZ, στο OnlyFans έχει δημιουργήσει λογαριασμό και η σύντροφός του, Ρέιτσελ Μπράντλεϊ, ενώ δεν αποκλείεται οι δυο τους να συνεργαστούν στο μέλλον για τη δημιουργία κοινού περιεχομένου.

Ο ίδιος, άλλωστε, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η πολυτάραχη ζωή του κρύβει ακόμη αρκετές ιστορίες που δεν έχει μοιραστεί δημόσια. «Έχω ζήσει μια αρκετά τρελή ζωή και, πιστέψτε με, υπάρχουν ακόμη μερικές εκπλήξεις. Πάντα ήμουν ανοιχτό βιβλίο, αλλά υπάρχουν ορισμένα κεφάλαια που ο κόσμος δεν έχει δει ακόμη», είχε δηλώσει στο TMZ, εξηγώντας τι μπορούν να περιμένουν όσοι επιλέξουν να εγγραφούν στον λογαριασμό του.

Η καριέρα στο NBA και τα οικονομικά προβλήματα

Η νέα επαγγελματική του δραστηριότητα έρχεται αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα. Ο Λαμάρ Όντομ υπήρξε δύο φορές πρωταθλητής του NBA με τους Λος Άντζελες Λέικερς, το 2009 και το 2010, ενώ σύμφωνα με το Forbes τα συνολικά έσοδά του από τα συμβόλαια της καριέρας του στο πρωτάθλημα ανήλθαν σε περίπου 110 εκατομμύρια δολάρια.

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Ωστόσο, η ζωή του σημαδεύτηκε από σοβαρές προσωπικές και οικονομικές δυσκολίες. Το 2015 υπέστη υπερβολική δόση ουσιών που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει στη συνέχεια σημαντικά προβλήματα υγείας.

Για να καλύψει, μάλιστα, τα αυξημένα ιατρικά έξοδά του, αναγκάστηκε να βάλει ενέχυρο τα δύο δαχτυλίδια πρωταθλητή του NBA που είχε κατακτήσει με τους Λέικερς. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος το 2022, ο άνθρωπος που τα αγόρασε αποφάσισε τελικά να του τα επιστρέψει χωρίς να ζητήσει χρήματα.

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