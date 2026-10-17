Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σταρ του OnlyFans, CeCe Rose, καταγγέλλει ότι εκατοντάδες ψεύτικοι λογαριασμοί χρησιμοποιούν την ταυτότητά της για να εξαπατούν θαυμαστές της, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι επιτήδειοι προσεγγίζουν τα θύματα μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πείθοντάς τους ότι διατηρούν προσωπική σχέση μαζί της, με αποτέλεσμα κάποιοι να έχουν χάσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Η δημιουργός περιεχομένου έχει προσλάβει ειδικές ομάδες για τον εντοπισμό και την κατάργηση των πλαστών λογαριασμών, ενώ προειδοποιεί τους ακολούθους της ότι δεν ζητά ποτέ χρήματα μέσω μηνυμάτων.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία καθιστά τις προσπάθειες πλαστοπροσωπίας ακόμη πιο πειστικές και επικίνδυνες για τους ανυποψίαστους χρήστες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εκατοντάδες ψεύτικοι λογαριασμοί που χρησιμοποιούν την ταυτότητά της, θαυμαστές που πιστεύουν ότι διατηρούν μαζί της ερωτική σχέση και οικονομικές απώλειες δεκάδων χιλιάδων δολαρίων συνθέτουν την πραγματικότητα που περιγράφει η 27χρονη σταρ του OnlyFans, CeCe Rose.

Η ίδια υποστηρίζει ότι έχει γίνει στόχος εκτεταμένου κυκλώματος διαδικτυακής απάτης, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν φωτογραφίες και βίντεό της για να αποσπούν χρήματα από ανθρώπους που πιστεύουν ότι επικοινωνούν μαζί της. Όπως αποκαλύπτει, έχει προσλάβει ειδικές ομάδες που εντοπίζουν και προσπαθούν να καταργήσουν τους ψεύτικους λογαριασμούς.

Advertisement

Advertisement

Η Rose, η οποία έχει περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και δηλώνει ότι κερδίζει εκατομμύρια δολάρια ετησίως από το OnlyFans, περιγράφει το μέγεθος του προβλήματος ως πρωτοφανές.

«Μόλις τις προάλλες, η ομάδα μου εντόπισε 371 ψεύτικους λογαριασμούς», δήλωσε στην εφημερίδα New York Post, προσθέτοντας ότι έχει ακούσει περιπτώσεις ανθρώπων που πίστευαν πως είχαν αναπτύξει μια πραγματική σχέση μαζί της και ότι κάποια στιγμή θα συναντιούνταν ή θα έχτιζαν ένα κοινό μέλλον.

Ο θαυμαστής που έχασε 80.000 δολάρια

Η Rose αντιλήφθηκε για πρώτη φορά την έκταση του προβλήματος το 2023, όταν ένας θαυμαστής τής έστειλε μήνυμα στο OnlyFans, κατηγορώντας την ότι του είχε πάρει χρήματα και στη συνέχεια είχε εξαφανιστεί.

Τότε διαπίστωσε ότι επιτήδειοι χρησιμοποιούσαν το υλικό της για να προσεγγίζουν τους ακολούθους της στο Instagram και στο TikTok και να τους μεταφέρουν σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το Telegram, το Zangi και το WhatsApp.

Εκεί, σύμφωνα με την ίδια, οι απατεώνες προσπαθούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση μιας προσωπικής σχέσης, με στόχο να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματά τους.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αφορά έναν θαυμαστή που φέρεται να έχασε 80.000 δολάρια, πιστεύοντας ότι στήριζε οικονομικά τα σχέδια και τις φιλοδοξίες της ίδιας.

«Άδειασε τον τραπεζικό του λογαριασμό προσπαθώντας να στηρίξει “τα όνειρά μου” — στην πραγματικότητα, τα όνειρα του απατεώνα και την ιστορία που του είχε παρουσιάσει», ανέφερε η Rose.

Advertisement

«Φαντάζομαι και τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν μαθαίνω ποτέ. Πιθανότατα οι απατεώνες βγάζουν περισσότερα χρήματα από εμένα», πρόσθεσε.

Ο φόβος για τις απάτες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Η διαδικτυακή πλαστοπροσωπία δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη δημιουργό περιεχομένου. Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), οι Αμερικανοί δήλωσαν ότι έχασαν συνολικά 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 εξαιτίας απατών στις οποίες οι δράστες προσποιούνταν ότι ήταν άλλα πρόσωπα.

Advertisement

Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί επιπλέον ανησυχία στη Rose, η οποία εκτιμά ότι οι νέες τεχνολογίες μπορεί να κάνουν ακόμη πιο πειστικές τις προσπάθειες εξαπάτησης.

Όπως αναφέρει, τα περισσότερα θύματα που γνωρίζει είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, θεωρεί πιθανό να υπάρχουν και νεότεροι άνθρωποι που πέφτουν στην ίδια παγίδα, αλλά αποφεύγουν να μιλήσουν από ντροπή.

«Τους ξεκαθαρίζω πάντα ότι δεν πρέπει να αισθάνονται ντροπή», σημείωσε. Όπως εξηγεί, η συνειδητοποίηση ότι μια σχέση που κάποιος θεωρούσε πραγματική ήταν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη μπορεί να έχει σοβαρές συναισθηματικές συνέπειες.

Advertisement

Η ίδια υποστηρίζει ότι οι συνεργάτες της έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τουλάχιστον ένα άτομο που φέρεται να χρησιμοποιούσε την ταυτότητά της για να εξαπατά θαυμαστές της. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Η προειδοποίηση προς τους θαυμαστές της

Η Rose απευθύνει σαφή προειδοποίηση στους ακολούθους της, τονίζοντας ότι δεν θα τους ζητούσε ποτέ χρήματα μέσω προσωπικών μηνυμάτων.

«Δεν πρόκειται να σας στείλω μήνυμα ζητώντας χρήματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό: δεν θα επικοινωνήσω ποτέ μαζί σας για να σας παρακαλέσω να μου δώσετε οτιδήποτε», υπογράμμισε.

Advertisement

Η περίπτωσή της αναδεικνύει τους κινδύνους της διαδικτυακής πλαστοπροσωπίας, ιδιαίτερα όταν οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την οικειότητα και τη συναισθηματική σύνδεση που μπορεί να αναπτύξει κάποιος με ένα πρόσωπο που παρακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από τη NYPost