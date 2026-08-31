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Η 27χρονη ανάρτησε βίντεο από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, επιλέγοντας να μην αποκαλύψει το πρόσωπο του νεογέννητου γιου της.

Το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση φαίνεται να αποτελεί έμμεση αναφορά σε προγενέστερους ισχυρισμούς της σχετικά με τον αριθμό των σεξουαλικών της συντρόφων.

Εκπρόσωπος της δημιουργού επιβεβαίωσε ότι η ίδια είναι καλά στην υγεία της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του τοκετού.

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Η Bonnie Blue έγινε για πρώτη φορά μητέρα, καθώς ανακοίνωσε μέσω των social media ότι έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η 27χρονη δημιουργός περιεχομένου του OnlyFans μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους ένα βίντεο από την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι απέκτησε γιο.

Στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram το Σάββατο 29 Αυγούστου, η Bonnie Blue έγραψε χαρακτηριστικά: «Και μετά γίναμε 1.058», συνοδεύοντας τη φράση με μια μπλε καρδιά. Το μήνυμα φαίνεται να αποτελεί αναφορά στο πολυσυζητημένο εγχείρημά της, το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media.

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Η ίδια είχε υποστηρίξει το 2024 ότι είχε σεξουαλικές επαφές με περισσότερους από 1.000 άνδρες μέσα σε διάστημα 12 ωρών. Σύμφωνα με τους δικούς της ισχυρισμούς, ο τελικός αριθμός είχε φτάσει τους 1.057 άνδρες, με το «1.058» που χρησιμοποίησε τώρα να παραπέμπει, προφανώς, στο νέο μέλος της οικογένειάς της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, καταγράφονται διάφορες στιγμές από την περίοδο της εγκυμοσύνης της. Η Bonnie Blue εμφανίζεται σε διαφορετικές φάσεις της κύησης, ενώ στο τέλος του κλιπ κρατά στην αγκαλιά της ένα μωρό.

Το πρόσωπο του νεογέννητου έχει καλυφθεί, καθώς η δημιουργός επέλεξε να μην αποκαλύψει την ταυτότητά του. Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα την προσοχή των ακολούθων της, με πολλούς να σχολιάζουν την ανακοίνωση της γέννησης και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο επέλεξε να τη μοιραστεί.

Εκπρόσωπος της Blue επιβεβαίωσε στο Us Weekly ότι η ίδια «είναι καλά» μετά τη γέννα. Στο παρελθόν, η δημιουργός του OnlyFans είχε μιλήσει και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σχετικά με την απόκτηση παιδιού σε προηγούμενη σχέση.



«Προσπαθούσα να μείνω έγκυος για χρόνια με τον πρώην σύντροφό μου και πραγματικά δυσκολεύτηκα πολύ και θα έπρεπε να ακολουθήσω τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης», είχε δηλώσει στο ίδιο μέσο. «Οπότε θα ήθελα να μπορούσα να πω ότι μπορεί να μείνω έγκυος, ωστόσο δεν βρίσκομαι σε αυτή τη θέση όπου μπορώ να μείνω έγκυος με φυσικό τρόπο» είχε προσθέσει.

Η Bonnie Blue, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Τία Μπίλινγκερ, ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι περίμενε το πρώτο της παιδί. Όπως είχε δηλώσει η ίδια, η σύλληψη φέρεται να σημειώθηκε περίπου την ίδια περίοδο με το διαδικτυακό «challenge» της, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 400 άντρες.

Η Blue έγινε ευρέως γνωστή το 2024, όταν υποστήριξε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με περισσότερους από 1.000 άντρες μέσα σε διάστημα 12 ωρών. Πιο αναλυτικά, είχε δηλώσει ότι έκανε σεξ με 1.057 άντρες σε 12 ώρες ή για περίπου 41 δευτερόλεπτα με τον καθένα.