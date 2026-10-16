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Diddy μεταφέρθηκε από τις φυλακές Φορτ Ντιξ του Νιου Τζέρσεϊ στο σωφρονιστικό κατάστημα Άλενγουντ Λόου της Πενσιλβάνια.

Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν περιστατικό συμπλοκής με άλλον κρατούμενο, κατά το οποίο ο Κομπς υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι.

Προγενέστερες αναφορές στον Τύπο έκαναν λόγο για προνομιακή μεταχείριση του κρατουμένου, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε αλκοόλ και υπηρεσίες άλλων φυλακισμένων.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών αρνήθηκε να σχολιάσει τους συγκεκριμένους λόγους της μεταφοράς, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας και εμπιστευτικότητας για τους κρατουμένους.

Ο Σον Κομπς εκτίει ποινή φυλάκισης μετά την καταδίκη του το 2025 για υποθέσεις που αφορούν τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία.

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Ο πρώην αστέρας της χιπ χοπ P. Diddy, που έχει καταδικαστεί για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος πρώην συντρόφων του, μεταφέρθηκε σε άλλη ομοσπονδιακή φυλακή των ΗΠΑ, έπειτα από πληροφορίες του Τύπου που έκαναν λόγο για μια συμπλοκή και προνομιακή μεταχείριση την οποία είχε εξασφαλίσει ενώ ήταν κρατούμενος.

Ηλικίας 56 ετών, ο P. Diddy μεταφέρθηκε από το σωφρονιστικό κατάστημα του Φορτ Ντιξ, στο Νιου Τζέρσεϊ, προς εκείνο του Άλενγουντ Λόου, στη γειτονική πολιτεία της Πενσιλβάνια, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μια εκπρόσωπος Τύπου του ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών.

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Rapper Sean "Diddy" Combs is on the move, according to multiple sources familiar with the situation. Combs is being transferred from New Jersey’s FCI Ft. Dix, and headed to FCI Allenwood — Low, sources told ABC News. FCI Allenwood is in Pennsylvania and has a low- and medium-security prison. Read more: https://t.co/xkjTqr3gIV — ABC News (@ABC) October 16, 2026

Στο Άλενγουντ Λόου εκτίουν την ποινή τους περίπου 1.000 κρατούμενοι, έναντι περίπου 4.000 στο Φορτ Ντιξ.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο Σον Κομπς, όπως είναι το πραγματικό όνομά του, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ένα τραύμα στο κεφάλι, έπειτα από μία συμπλοκή που ξέσπασε με έναν άλλο κρατούμενο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Τον Σεπτέμβριο, το NBC News είχε μεταδώσει πως ο τρόπος ζωής του στο Φορτ Ντιξ ήταν σχετικά άνετος, έχοντας πρόσβαση σε λαθραία κινητά τηλέφωνα και αλκοόλ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε επίσης πως άλλοι κρατούμενοι μαγείρευαν και καθάριζαν για εκείνον, που απολάμβανε επιπλέον και υπηρεσίες μασάζ.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών δεν εξήγησε τους λόγους της μεταγωγής του.

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«Για λόγους εμπιστευτικότητας, ασφάλειας και προστασίας, δεν σχολιάζουμε τις συνθήκες φυλάκισης των ατόμων που βρίσκονται υπό την κράτησή μας, συμπεριλαμβανομένων των λόγων της μεταγωγής», δήλωσε μία εκπρόσωπος Τύπου.

Ο P. Diddy καταδικάστηκε το 2025 μετά μια πολύκροτη δίκη κατά τη διάρκεια της οποίας παρατέθηκαν με λεπτομέρειες οι σεξουαλικοί μαραθώνιοι που διοργάνωνε, εξαναγκάζοντας γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτούς, μεταξύ των οποίων και την πρώην σύντροφό του, τραγουδίστρια Κασάντρα Βεντούρα.

Οι ένορκοι τον αθώωσαν για τις σοβαρότερες κατηγορίες, δηλαδή την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αλλά τον έκριναν ένοχο για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά προσώπων από τη μία πολιτεία των ΗΠΑ στην άλλη με σκοπό την πορνεία.

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Ο Σον Κομπς αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 2028.

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