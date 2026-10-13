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Ο μουσικός είχε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του και επέστρεψε στις φυλακές την ίδια ημέρα, ενώ τα αίτια του τραυματισμού παραμένουν άγνωστα.

Ο Combs εκτίει ποινή φυλάκισης για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία και πρόσφατα τιμωρήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά και χρήση απαγορευμένων ειδών.

Οι νομικές περιπέτειες του επιχειρηματία συνεχίζονται, καθώς πρόσφατα καταδικάστηκε να καταβάλει σημαντικό χρηματικό ποσό για δικαστικά έξοδα σε υπόθεση δυσφήμισης.

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Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε το Σάββατο από την ομοσπονδιακή φυλακή όπου κρατείται στο νοσοκομείο, αφού υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι.

Ο 56χρονος μουσικός και επιχειρηματίας, ο οποίος εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης 50 μηνών στις φυλακές Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα ξημερώματα του Σαββάτου λόγω τραυματισμού που «δεν έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του», σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

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Eίχε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε λεκτικά πριν από τη νοσηλεία του, ενώ επέστρεψε στη φυλακή αργότερα την ίδια ημέρα, όπως αναφέρει το TMZ. Η αιτία του τραυματισμού παραμένει προς το παρόν άγνωστη.

Sean ‘Diddy’ Combs Hospitalized After Suffering Head Injury in Prison https://t.co/xXgieXUG8v October 12, 2026

«Είμαστε ενήμεροι για τις αναφορές σχετικά με τον Sean Combs και εργαζόμαστε για να διαπιστώσουμε τις συνθήκες», δήλωσε εκπρόσωπος του Combs στο περιοδικό Variety. «Η υγεία και η ευημερία του Sean αποτελούν άμεση προτεραιότητά μας και εκτιμούμε όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας».

Ο Combs απασχόλησε πρόσφατα την επικαιρότητα λόγω της φερόμενης προνομιακής μεταχείρισης που απολάμβανε στις φυλακές Fort Dix. Ρεπορτάζ του NBC News στα τέλη Σεπτεμβρίου υποστήριζε ότι ο Combs είχε πρόσβαση σε απαγορευμένα κινητά τηλέφωνα για να «περιηγείται στο Instagram και να βλέπει γυμνές και σεξουαλικά προκλητικές φωτογραφίες που του έστελνε μια παλιά του σύντροφος». Τα Σαββατοκύριακα, είχε πρόσβαση σε αλκοόλ που εισήγαγαν παράνομα φύλακες. Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, ο Combs τιμωρήθηκε από τους φύλακες για «ανάρμοστη συμπεριφορά» και του αφαιρέθηκαν 41 ημέρες που είχαν προσμετρηθεί λόγω καλής διαγωγής, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η αποφυλάκισή του από τον Ιανουάριο του 2028 για τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Ο μουσικός εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, καθώς καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2025 για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την άσκηση πορνείας. Τα νομικά του προβλήματα συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, διατάχθηκε να καταβάλει στην NBCUniversal το ποσό των 477.700 δολαρίων για δικαστικά έξοδα, αφού έχασε αγωγή δυσφήμισης ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων σχετικά με το ντοκιμαντέρ «Diddy: The Making of a Bad Boy».