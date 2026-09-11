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Μια σημαντική δικαστική νίκη σημείωσε ο Diddy στην υπόθεση δυσφήμισης που είχε καταθέσει κατά της δικηγόρου Άριελ Μίτσελ και του πελάτη της Κόρτνεϊ Μπέρτζες, ο οποίος ισχυριζόταν πως έχει στην κατοχή του βίντεο που δείχνει τον μουσικό παραγωγό να κακοποιεί σεξουαλικά ανήλικους.

Σύμφωνα με το TMZ, η Μίτσελ προσπάθησε να πετύχει την απόρριψη της αγωγής του Diddy, ο οποίος την κατηγορούσε πως διαδίδει «εξωφρενικούς ισχυρισμούς» και «αβάσιμες εικασίες», προκειμένου να ικανοποιήσει την επιθυμία του κοινού, ωστόσο ο δικαστής δεν έκανε δεκτό το αίτημά της, καθώς έκρινε ότι τα επιχειρήματά της δεν ήταν αρκετά πειστικά.

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🚨 Diddy scores legal win against accuser's lawyer over alleged defamation.



Exclusive: https://t.co/Us3YdcML1w pic.twitter.com/wYmGO56rE1 — TMZ (@TMZ) September 10, 2026

Η απόφαση ανακοινώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, με τον Diddy να έχει στραφεί επίσης δικαστικά κατά του πελάτη της, Κόρτνεϊ Μπέρτζες, ζητώντας αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων -ενώ η αγωγή είχε αρχικά κατατεθεί με αξίωση 50 εκατομμυρίων δολαρίων- για τους ισχυρισμούς του σχετικά με τα βίντεο που υποστηρίζει πως κατέχει.

Η Μίτσελ είχε δηλώσει στο TMZ για την υπόθεση: «Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια αξιολύπητη προσπάθεια να φιμώσει τα θύματα και τους ανθρώπους που υπερασπίζονται τα θύματα. Ο Diddy έχει χρόνο να κάνει αγωγές, αλλά αρνείται να δεχθεί την επίδοση των αγωγών που έχουν ήδη κατατεθεί εναντίον του. Ανυπομονώ να καταθέσω ανταγωγή και να διασφαλίσω ότι το δικαστήριο θα τιμωρήσει όχι μόνο τον Diddy, αλλά και τους δικηγόρους του που κατέθεσαν αυτή την αξιολύπητη αγωγή, η οποία είναι αβάσιμη και χωρίς νομικό έρεισμα».

Ο Diddy παραμένει στην ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ από τον Οκτώβριο του 2025, καθώς κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που αφορούσαν τη μεταφορά εκδιδόμενων γυναικών μεταξύ πολιτειών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο μουσικός παραγωγός αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 5 Φεβρουαρίου 2028.