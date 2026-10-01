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Συγκρατούμενοι του μουσικού παραγωγού υποστηρίζουν ότι ο ίδιος εξασφάλιζε υπηρεσίες καθαριότητας, μασάζ και πρόσβαση σε απαγορευμένα αντικείμενα πληρώνοντας χιλιάδες δολάρια.

Οι σωφρονιστικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι η μεταφορά στην απομόνωση αποτελεί συνήθη διαδικασία κατά τη διάρκεια ερευνών.

Ο εκπρόσωπος του Diddy διέψευσε τις φήμες, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του εκτίει την ποινή του ακολουθώντας πιστά τους ισχύοντες κανονισμούς.

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Στην απομόνωση φέρεται να οδηγείται ξανά ο Diddy, στη φυλακή FCI Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ, όπου εκτίει ποινή 50 μηνών, μετά τις καταγγελίες για προνομιακή μεταχείριση που δημοσίευσε το NBC News. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τέσσερις άνδρες που είχαν κρατηθεί στην ίδια πτέρυγα με τον Σον «Diddy» Κομπς περιέγραψαν έναν τρόπο ζωής με ανέσεις που δεν συνηθίζονται στις φυλακές.

Σύμφωνα με το TMZ, η επιστροφή του στη Special Housing Unit (SHU), όπως αποκαλείται η απομόνωση, αποτελεί τη συνήθη διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί όταν οι σωφρονιστικές αρχές διεξάγουν έρευνα. Ο Diddy είχε βρεθεί ξανά στην απομόνωση τον Ιούλιο, μετά από συμπλοκή με άλλον κρατούμενο, και είχε αποχωρήσει από τη SHU τον Αύγουστο.

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Οι καταγγελίες για τη ζωή στη φυλακή

Σύμφωνα με το NBC News, οι συγκρατούμενοι του Diddy υποστηρίζουν ότι άλλοι κρατούμενοι αναλαμβάνουν για λογαριασμό του το μαγείρεμα, την καθαριότητα, το στρώσιμο του κρεβατιού και το πλύσιμο των ρούχων, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να του κάνει ακόμη και μασάζ. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο μουσικός παραγωγός καταβάλλει χιλιάδες δολάρια τον μήνα για αυτές τις υπηρεσίες και για άλλες παροχές.

Ένας κρατούμενος υποστήριξε επίσης ότι ο Diddy έχει πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου φέρεται να βλέπει γυμνές φωτογραφίες πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, φέρεται ακόμη να χρησιμοποιεί «πειραγμένο» tablet, μέσω του οποίου έχει παρακολουθήσει περιεχόμενο για τον ίδιο, μεταξύ άλλων και το ντοκιμαντέρ του 50 Cent.

Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ακόμη πρόσβαση σε αλκοόλ που φέρεται να εισάγεται παράνομα στη φυλακή, καθώς και αγορά αντικαταθλιπτικού από άλλους κρατούμενους. Οι πηγές του NBC News υποστηρίζουν ότι ο Diddy έχει επίσης αναθέσει σε συγκρατούμενούς του να κρατούν την αλληλογραφία των θαυμαστών του και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Η διατήρηση αυτού του τρόπου ζωής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κοστίζει χιλιάδες δολάρια τον μήνα. Τα χρήματα φέρεται να διοχετεύονται στους λογαριασμούς κρατουμένων στο κυλικείο της φυλακής από άτομα εκτός φυλακής, προκειμένου εκείνοι να προσφέρουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες στον Diddy.

«Δεν είναι κάτι συνηθισμένο που βλέπεις στη φυλακή. Αυτά είναι πράγματα για πλούσιους», ανέφερε ένας από τους άντρες.

Diddy sent back to solitary confinement amid investigation into claims of his lavish VIP life behind bars https://t.co/wdbiuqIyIJ Advertisement October 1, 2026

Η απάντηση του Diddy

Ο εκπρόσωπος του Diddy, Τζούντα Σ. Ένγκελμαγερ, δήλωσε στη Daily Mail σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα: «Δεν υπάρχει τρόπος να επιβεβαιώσουμε ανεξάρτητα αυτές τις φήμες».

Σε δήλωσή του που δημοσιεύτηκε και από το TMZ, ο Ένγκελμαγερ ανέφερε: «Ο συνεχής έλεγχος κάθε ασήμαντης λεπτομέρειας της ζωής του Σον Κομπς στη φυλακή έχει φτάσει στο σημείο όπου τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν ως είδηση τη συνηθισμένη καθημερινότητα της φυλακής».

*Συνέχισε, λέγοντας: «Η μόνη πραγματική είδηση είναι ότι ο Σον συνεχίζει να εκτίει την ποινή του εντός των κανονισμών και περιμένει υπομονετικά την απόφαση του δικαστηρίου για την έφεσή του».

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Τι απαντούν οι αμερικανικές φυλακές

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών των ΗΠΑ (Bureau of Prisons) δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις συγκεκριμένες καταγγελίες για τον Diddy, επικαλούμενο ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

«Για λόγους ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας, δεν σχολιάζουμε τις συνθήκες κράτησης οποιουδήποτε κρατούμενου, συμπεριλαμβανομένου του εάν ένα συγκεκριμένο άτομο αποτελεί αντικείμενο καταγγελιών, ερευνών ή κυρώσεων. Παρότι δεν σχολιάζουμε μεμονωμένες καταγγελίες, μπορούμε να δώσουμε την ακόλουθη γενική απάντηση στο ερώτημά σας», ανέφερε στη Daily Mail το Γραφείο Δημοσίων Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών των ΗΠΑ.

«Όπως συμβαίνει σε όλες τις σωφρονιστικές υπηρεσίες, η παράνομη εισαγωγή αντικειμένων, ιδιαίτερα κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και όπλων, αποτελεί διαρκή πρόκληση και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις μας. Οι κρατούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα και όλοι όσοι παραβιάζουν τον κανονισμό πειθαρχίας των κρατουμένων υπόκεινται σε κυρώσεις.

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Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην προστασία όλων όσοι βρίσκονται υπό την ευθύνη μας, καθώς και στη διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού των φυλακών και των γύρω κοινοτήτων. Για τον σκοπό αυτό λειτουργούμε σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που είναι ταυτόχρονα ασφαλές και ανθρώπινο. Επιπλέον, λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η ασφάλεια στις εγκαταστάσεις μας και σεβόμενοι ζητήματα ιδιωτικότητας, δεν συζητούμε πιθανές καταγγελίες για παραπτώματα προσωπικού ούτε επιβεβαιώνουμε ή διαψεύδουμε την ύπαρξη σχετικής έρευνας».

*Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι οι καταγγελίες για παραπτώματα του προσωπικού αντιμετωπίζονται σοβαρά και, σύμφωνα με την εθνική πολιτική, παραπέμπονται προς διερεύνηση όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Περιστατικά πιθανής εγκληματικής δραστηριότητας ή παραπτωμάτων μέσα σε εγκαταστάσεις του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών των ΗΠΑ διερευνώνται διεξοδικά, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο διοικητικών πειθαρχικών κυρώσεων ή ποινικής δίωξης».

Η επιστροφή του Diddy στην απομόνωση έρχεται, επομένως, ενώ οι καταγγελίες εξετάζονται, χωρίς οι σωφρονιστικές αρχές να έχουν επιβεβαιώσει δημόσια ότι αφορούν τον ίδιο. Το TMZ αναφέρει ότι πρόκειται για μέτρο που λαμβάνεται στο πλαίσιο της έρευνας.

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