Ομάδα διαπραγματευτών από το Κατάρ κατέφθασε την Παρασκευή στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ για να βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επίλυση ζητημάτων που εκκρεμούν, είπε στο Reuters πηγή ενημερωμένη για το θέμα.

Η Ντόχα, που είχε αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στον πόλεμο της Γάζας και άλλα διεθνή ζητήματα, είχε μέχρι τώρα κρατήσει αποστάσεις από τις διπλωματικές προσπάθειες γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς είχε δεχτεί ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Στο μεταξύ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο αίτημα από τις ΗΠΑ για βοήθεια από το ΝΑΤΟ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, μα πρέπει να υπάρξει «σχέδιο Β» αν το Ιράν αρνηθεί να τα ανοίξει ξανά.