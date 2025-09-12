Έπειτα από 24 και πλέον ώρες άκαρπου ανθρωποκυνηγητού, οι αρχές απηύθυναν την Πέμπτη (11/9) έκκληση στους Αμερικανούς πολίτες να τις βοηθήσουν να βρουν τον δράστη της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, η οποία προκάλεσε σοκ στις διχασμένες ΗΠΑ, όπου η πολιτική βία πλέον μοιάζει να αναζωπυρώνεται.

Νέες φωτογραφίες και ένα βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία, δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές αρχές.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Σε ένα από τα βίντεο, ο καταζητούμενος άνδρας εμφανίζεται να κινείται στην ταράτσα κτιρίου. Το βίντεο δείχνει ένα άτομο να φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια, να τρέχει πάνω σε στέγη κτιρίου, να κατεβαίνει από την άκρη της και να πέφτει στο έδαφος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης πυροβόλησε μία φορά και στη συνέχεια διέφυγε σε γειτονιά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ταυτοποιηθεί.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη στέγη περιλαμβάνουν αποτυπώματα παπουτσιών, αποτύπωμα αντιβραχίου και αποτύπωμα παλάμης. Το όπλο και τα πυρομαχικά του δράστη βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο.

Το FBI ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για τη δολοφονία.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

Στοχευμένη επίθεση

Σημαιοφόρος της νεολαίας των τραμπιστών, πλέον «μάρτυρας» για την αμερικανική δεξιά και άκρα δεξιά, ο Τσάρλι Κερκ σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από σφαίρα στον λαιμό καθώς έπαιρνε μέρος σε δημόσια εκδήλωση διαλόγου σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα, στις δυτικές ΗΠΑ.

Αν και ακόμη η ταυτότητα και τα κίνητρα του ανθρώπους που τον σκότωσε δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη, η ομοσπονδιακή αστυνομία, το FBI, κάνει λόγο για «στοχευμένη» επίθεση.

Χθες βράδυ ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Γιούτα Σπένσερ Κοξ αναφέρθηκε στα πιο πρόσφατα στοιχεία της έρευνας — δεν υπάρχουν μείζονες πρόοδοι, ελλείψει σύλληψης. Διάφορα δεδομένα «ιατροδικαστικής» φύσης «τελούν υπό ανάλυση», είπε ο κ. Κοξ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

TMZ has managed to obtain security camera footage showing the FBI’s “person of interest” in yesterday’s shooting of conservative personality and commentator Charlie Kirk at Utah Valley University, walking through a neighborhood in Orem, Utah towards the school prior to the… pic.twitter.com/sgG27Ed2o0 Advertisement September 11, 2025

Προειδοποιώντας εναντίον της «παραπληροφόρησης», ταυτόχρονα έκανε έκκληση στο κοινό, που έχει ήδη δώσει 7.000 «ενδείξεις» σε ερευνητές. «Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του πληθυσμού», επέμεινε.

«Θα συλλάβουμε αυτό το πρόσωπο», ορκίστηκε και υποσχέθηκε πως θα ζητηθεί να του επιβληθεί «η ποινή του θανάτου» όταν δικαστεί.

Από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που επέρριψε προχθές την ευθύνη για τη δολοφονία στη «ριζοσπαστική αριστερά», κάλεσε χθες να υπάρξει «αντίδραση» αλλά χωρίς «βία».

«Μη βία»

«Μαχόταν για τη μη βία. Αυτός είναι ο τρόπος που θα ήθελα να αντιδράσει ο κόσμος», είπε χθες ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους. Ανακοίνωσε εξάλλου πως θα απονείμει στο θύμα, 31 ετών, το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας μεταθανάτια.

«Ο Τσάρλι έγινε μάρτυρας για την ελευθερία της έκφρασης», έκρινε ο Κάρσον Κέινς, φοιτητής πληροφορικής που συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο στην πανεπιστημιούπολη μια ημέρα μετά τον φόνο.

Ο 23χρονος μορμόνος δήλωσε «πολύ εξοργισμένος». Η πολιτική του συνείδηση άλλωστε διαμορφώθηκε βλέποντας βίντεο του Τσάρλι Κερκ. Είπε πως θέλει να «αντιδράσει» αλλά δεν θέλει «να τροφοδοτήσει τον κύκλο της βίας».

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως εντόπισε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, πεταμένο σε περιοχή με βλάστηση. Πρόκειται για παλιό μοντέλο εισαγόμενου επαναληπτικού τουφεκιού Μάουζερ, του τύπου με κλείστρο, διαμετρήματος .30-06 (7,62 x 63 χιλιοστών). Βρήκε επίσης αποτύπωμα παπουτσιού και παλάμης.

Φωτογραφίες του φερόμενου ως δράστη που έδωσε στη δημοσιότητα το FBI εικονίζουν ευκίνητο νεαρό, με σκουρόχρωμα ρούχα, γυαλιά ηλίου και καπελάκι.

Η αστυνομία έκανε γνωστό πως προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία βοηθήσει την έρευνα.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που χαρακτήρισε «αληθινό φίλο» τον Τσάρλι Κερκ, ακύρωσε τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 για να πάει να συναντήσει την οικογένεια του θύματος στη Γιούτα.

Ο Βανς μετέφερε το φέρετρο

Αν μη τι άλλο ένδειξη του βαθμού εγγύτητας του Τσάρλι Κερκ με τη σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ: ο αντιπρόεδρος Βανς, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο, βοήθησε να μεταφερθεί το φέρετρό του μερικά μέτρα και να αποτεθεί σε κυβερνητικό αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος μετέβη στην πόλη Φοίνιξ, στην Αριζόνα, έδρα της Turning Point USA, της νεολαιίστικης οργάνωσης της οποίας υπήρξε συνιδρυτής ο θανών το 2012.

Ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τη βία με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ στην εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley University όταν ακούστηκε πυροβολισμός. Χτυπημένος στον λαιμό από σφαίρα που πιστεύεται ότι βλήθηκε από ταράτσα, κατέρρευσε. Το πλήθος καταλήφθηκε από πανικό.

Η είδηση της δολοφονίας διαδόθηκε σαν πυρκαγιά στις ΗΠΑ, όπου η πολιτική βία αναζωπυρώνεται τα τελευταία χρόνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος δυο αποπειρών κατά της ζωής του στην περυσινή προεκλογική εκστρατεία. Φέτος η Μελίσα Χόρτμαν, βουλεύτρια των δημοκρατικών στο κοινοβούλιο στη Μινεσότα, καθώς και ο σύζυγός της, δολοφονήθηκαν, ενώ άλλος τοπικός αιρετός τραυματίστηκε σοβαρά.

Με καταγωγή από προάστιο στο Σικάγο, πιστός χριστιανός, υποστηρικτής της οπλοφορίας, ο ίνφλουενσερ της δεξιάς, πατέρας δυο παιδιών, εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στον ακτιβισμό υπέρ των Ρεπουμπλικάνων· ο ίδιος κι η Turning Point USA πιστώθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ μερίδιο της νίκης του το 2024, καθώς κινητοποίησαν νέους υπέρ του μεγιστάνα.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ)