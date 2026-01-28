Αρκετά κακή θεωρείται η κατάσταση του οδικού δικτύου στο σημείο που έχασαν την ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, μετά από σύγκρουση με διερχόμενη νταλίκα στον αυτοκινητόδρομο DN6 της Ρουμανίας, γνωστός ως «drumul morții, δηλαδή ο δρόμος του θανάτου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο διέρχονται συνεχώς φορτηγά και νταλίκες, ενώ σε πολλά σημεία του δρόμου διακρίνονται λακούβες και τρύπες στο οδόστρωμα. Μάλιστα, το βανάκι στο οποίο επέβαιναν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ υπέστη ζημιές στον DN6, καθώς σκίστηκαν τα λάστιχα του οχήματος δύο φορές.

Πρόκειται για έναν δρόμο με βαριά ιστορία αίματος. Δεκάδες άνθρωποι υπολογίζεται ότι χάνουν την ζωή τους σε ετήσια βάση στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος είναι γνωστός στην Ρουμανία ως «drumul morții» εξαιτίας της προϊστορίας του. Μάλιστα, το τροχαίο δυστύχημα με τους φίλους του ΠΑΟΚ έχει επαναφέρει ξανά στην Ρουμανία την συζήτηση για τις ελλιπείς υποδομές και τον δρόμο «καρμανιόλα» που στοιχίζει κάθε χρόνο την ζωή σε αρκετούς οδηγούς.

Τι είναι ο «drumul morții»



Ο Drumul Național 6 είναι ένας από τους βασικούς εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας και συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat. Διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj και Timișoara, ενώ παρά την στρατηγική του σημασία ως διεθνής άξονας έχει αποκτήσει την φήμη του «δρόμου του θανάτου».



Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, μόνο τον τελευταίο χρόνο στον DN6 καταγράφηκαν περισσότερα από 320 τροχαία ατυχήματα. Ο αριθμός αυτός αρκεί για να τον κατατάξει στους πιο επικίνδυνους δρόμους της Ευρώπης.

Όσον αφορά την τραγωδία με τους Έλληνες οπαδούς, το βαν στο οποίο επέβαιναν φαίνεται να βρίσκει στο πλάι την προπορευόμενη νταλίκα – από την οποία καταγράφηκε η στιγμή της σύγκρουσης – με αποτέλεσμα να αλλάξει πορεία και να παραμείνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, χωρίς ο οδηγός να προλάβει να αντιδράσει και να επαναφέρει το όχημα στην λωρίδα του.

Πρόκειται για μια «μοιραία» προσπέραση σε έναν στενό δρόμο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, όπου στην μέση διακρίνονται οι διακεκομμένες διαχωριστικές γραμμές. Η ορατότητα στο συγκεκριμένο ύψος του αυτοκινητόδρομου είναι χαμηλή, καθώς η ομίχλη είναι έντονη.

Η Ρουμανία εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της «μαύρης» λίστας με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η χώρα κατέχει ένα από τα μικρότερα δίκτυα αυτοκινητοδρόμων, με την πλειοψηφία των πολιτών να εμφανίζονται δυσαρεστημένοι για τα έργα που δεν έχουν γίνει.

Γενικότερα, ο «drumul morții» έχει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, διασχίζει κατοικημένες περιοχές και στερείται σε αρκετά σημεία διαχωριστικά στηθαία. Είναι ένας από τους πλέον επικίνδυνους δρόμους – όχι μόνο στην Ρουμανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη – επειδή από εκεί περνούν καθημερινά πολλά φορτηγά και παρατηρούνται συνεχώς προσπεράσεις, ενώ και το οδόστρωμα βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση με λακούβες και μεγάλες τρύπες.