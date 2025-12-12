Ενα συγκινητικό στιγμιότυπο κατέγραψε η επισκέπτρια Ούρσουλα ΜακΝτέρμοτ από τον ζωολογικό κήπο στη Νέα Υόρκη και έφερε στη δημοσιότητα το Queens Zoo, με δύο νεαρές αρκούδες να παίζουν ανέμελα με ένα κλαδί δέντρου.

Οι πρωταγωνιστές του βίντεο είναι η Κόγια, ένα θηλυκό σχεδόν δύο ετών, και ο Ρανσίσκου, ένα αρσενικό σχεδόν τεσσάρων ετών.

A New York zoo goer caught a playful moment between two young Andean bears. pic.twitter.com/bfWN2syeM1 — The Associated Press (@AP) December 11, 2025

«Ως νεαρές αρκούδες, η Κόγια και ο Ρανσίσκου έχουν τεράστια περιέργεια για το περιβάλλον τους», ανέφερε ο Μάικ Άλεν, διευθυντής του Queens Zoo. «Αυτό το παιχνίδι με το κλαδί μπορεί να φαίνεται χαριτωμένο και ασυνήθιστο, αλλά στην πραγματικότητα αποτυπώνει πολύ φυσικές συμπεριφορές: εξερεύνηση, σκαρφάλωμα, δοκιμή των ορίων. Κάθε μέρα μαθαίνουν περισσότερα για το σπίτι τους – και ο ένας για τον άλλον».

Το Queens Zoo, υπό τη Wildlife Conservation Society (WCS), συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα προστασίας της αρκούδας των Άνδεων, αποτελώντας μέρος μιας διεθνούς προσπάθειας για τη διατήρηση του είδους και των οικοτόπων του.