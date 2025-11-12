Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που καταγράφει την τρομακτική επίθεση μιας αρκούδας σε αυτοκίνητο στην Ιαπωνία με τον πανικόβλητο οδηγό να προσπαθεί να ξεφύγει.

Στις συγκλονιστικές εικόνες διακρίνεται η πελώρια αρκούδα να κυνηγά ουρλιάζοντας το αυτοκίνητο και να πέφτει με τα μπροστινά πόδια της με πάταγο στο καπό του βυθίζοντας τα νύχια της καθώς ο οδηγός κάνει όπισθεν για να γλιτώσει.

Το περαστικό συνέβη στη νήσο Χοκάιντο της Ιαπωνίας μετά την εισβολή της αρκούδας σε ράντσο με άλογα.

Η επίθεση της αρκούδας άφησε ορατά ίχνη στο αυτοκίνητο, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το ράντσο Kuwata. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του ράντσου, ένας υπάλληλος είχε βγει το βράδυ της περασμένης Πέμπτης για να ταΐσει τα άλογα όταν συνάντησε ξαφνικά μπροστά του την αρκούδα. «Δεν καταγράφηκε άλλη ζημιά πέρα από εκείνες που φαίνονται στις εικόνες και ο υπάλληλος είναι ασφαλής. Σας παρακαλώ να είστε λίαν προσεκτικοί αν ζείτε εδώ κοντά ή διέρχεστε από την περιοχή», ανέφερε.

13 νεκροί σε 6 μήνες

Τα περιστατικά επιθέσεων αρκούδων έχουν αυξηθεί στις νήσους Χοκάιντο και Χόνσου της Ιαπωνίας, όπου έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι από τον περασμένο Απρίλιο, ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων των παμφάγων θηλαστικών αφ’ ότου τηρούνται τα σχετικά αρχεία στη χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών γλίτωσε σαν από θαύμα από επίθεση αρκούδας στην περιφέρεια της Φουκουσίμα, όπως και ένας 32χρονος τον Οκτώβριο στο Μιόκο, όπου λίγο έλειψε να χάσει το χέρι του από δάγκωμα.

Επιστρατεύει το στρατό

Πάνω από 20.000 θεάσεις αρκούδων καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο με την κυβέρνηση να αναπτύσσει κατόπιν αιτήματος των τοπικών Αρχών στην περιφέρεια Ακίτα δυνάμεις του στρατού, προκειμένου να συνδράμουν τους ντόπιους στις προσπάθειες να τις παγιδεύσουν.

Μεγάλες παγίδες έχουν στηθεί γύρω από την περιοχή και οι αρκούδες που έχουν συλληφθεί απομακρύνονται από την εν λόγω περιφέρεια. Το προσωπικό είναι εξοπλισμένο με ασπίδες, απωθητικό για αρκούδες και προστατευτικό εξοπλισμό, αλλά δεν έχει εξουσιοδότηση να πυροβολεί ή να τις σκοτώνει. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και οι περιφερειακές αρχές έχουν επίσης λανσάρει έναν «χάρτη εμφάνισης αρκούδων» για να προειδοποιούν τους κατοίκους και τους τουρίστες σχετικά με τις ζώνες υψηλού κινδύνου. Ο χάρτης, διαθέσιμος στα Ιαπωνικά και τα Αγγλικά, σηματοδοτεί ορεινές διαδρομές και τουριστικές περιοχές όπου έχει αναφερθεί η δραστηριότητα τους .

Στο μεταξύ οι κατά τόπους Αρχές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν drones με μεγάφωνα για να μεταδίδουν προειδοποιήσεις και να παίζουν γαβγίσματα σκύλων ή ήχους πυροτεχνημάτων για να τις απομακρύνουν από τις κατοικημένες περιοχές.



