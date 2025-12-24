Φαίνεται πως η Ιαπωνία βρήκε τη λύση να αντιμετωπίσει.. δραστικά την απότομη αύξηση στις θανατηφόρες επιθέσεις αρκούδων που είχε καταγραφεί το τελευταίο καιρό.

Πλέον ορισμένα εστιατόρια στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην απίστευτη ζήτηση για ψητά κομμάτια κρέατος αρκούδας. Μαγειρεμένο σε πέτρινη πλάκα – ή στιδάφο με λαχανικά – το κρέας προέρχεται από αρκούδες που θανατώθηκαν για να περιοριστούν οι επιθέσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 13 άτομα φέτος.

Is bear meat the new exotic delicacy? Apparently, it's a "wild" ride of flavors, ending with a balsamic vinegar punch. Think you'd be brave enough to try this traditional Japanese dish? #Foodie #Japan #Foodie #Japan pic.twitter.com/ujabCfvfz6 — tarazcano (@Tarazcan0) July 23, 2025

Το εστιατόριο του Σουζούκι στην ορεινή πόλη Τσιτσίμπου κοντά στο Τόκιο σερβίρει επίσης ελάφι και αγριογούρουνο, αλλά η αρκούδα έχει γίνει πολύ δημοφιλής μετά από μήνες με πρωτοσέλιδα για αρκούδες που εισβάλλουν σε σπίτια, περιφέρονται κοντά σε σχολεία και λεηλατούν σούπερ μάρκετ.

«Με τις αυξανόμενες ειδήσεις για τις αρκούδες, ο αριθμός των πελατών που θέλουν να φάνε το κρέας τους έχει αυξηθεί πολύ», δήλωσε ο 71χρονος Σουζούκι στο AFP.

Ως ένδειξη σεβασμού για τη ζωή της αρκούδας, «είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται το κρέας σε ένα εστιατόριο όπως αυτό, παρά να το θάβουμε», είπε ο Σουζούκι, ο οποίος είναι επίσης κυνηγός.

Η σύζυγός του Τσιέκο, 64 ετών, που διευθύνει το εστιατόριο, είπε ότι πλέον συχνά διώχνει πελάτες λόγω πληρότητας, αλλά αρνήθηκε να πει ακριβώς πόσο έχει αυξηθεί η πελατεία.

Ένας πελάτης που κατάφερε να βρει θέση, ο 28χρονος συνθέτης Τακαάκι Κιμούρα, δοκίμαζε αρκούδα για πρώτη φορά.

«Είναι τόσο ζουμερό, και όσο το μασάς, τόσο πιο νόστιμο γίνεται», είπε, χαμογελώντας καθώς καθόταν με τους φίλους του γύρω από την πέτρα ψησίματος και την κατσαρόλα που έβραζε.

Με την εξόντωση των αρκούδων, που μπορούν να ζυγίζουν έως και μισό τόνο και να τρέχουν πιο γρήγορα από τον άνθρωπο, οι αρχές ελπίζουν να αναχαιτίσουν την απειλή σε περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας.

Οι 13 άνθρωποι που σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με αρκούδες φέτος διπλασιάζουν το προηγούμενο ρεκόρ, ενώ απομένουν ακόμη τέσσερις μήνες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κρίση οφείλεται στην ταχεία αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων, σε συνδυασμό με τη μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού.

Χρυσές δουλειές για τα εστιατόρια



Αν και δεν είναι ένα παραδοσιακό πιάτο, το κρέας αρκούδας καταναλώνεται από καιρό στα ορεινά χωριά της Ιαπωνίας.

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι το κρέας αυτό θα γίνει πηγή εισοδήματος για τις αγροτικές κοινότητες.

«Είναι σημαντικό να μετατρέψουμε τα ενοχλητικά άγρια ζώα σε κάτι θετικό», δήλωσε το υπουργείο Γεωργίας νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι τοπικές αρχές θα λάβουν 118 εκατομμύρια δολάρια (18,4 δισεκατομμύρια γιεν) σε επιδοτήσεις για τον έλεγχο του πληθυσμού των αρκούδων και την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης.

Ορισμένα εστιατόρια δεν χρειάζονται πειθώ.

Ο Kατσουχίκο Kακούτα, 50 ετών, ο οποίος διευθύνει ένα εστιατόριο που ανήκει στο χωριό στο Aομόρι, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις επιθέσεις αρκούδων, δήλωσε ότι εξαντλήθηκε το κρέας αρκούδας νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Είναι δημοφιλές από τότε που αρχίσαμε να το σερβίρουμε το 2021, αλλά φέτος, το εστιατόριό μας έχει τραβήξει μεγάλη προσοχή, ειδικά μετά από μια ανάρτηση ενός influencer», είπε.

Σε ένα ρομαντικό γαλλικό εστιατόριο στο Σαπόρο, τη μεγαλύτερη πόλη του βόρειου νησιού Χοκάιντο, ο σεφ Κιγιόσι Φουτζιμότ ψήνει ρολά κρέατος από καφέ αρκούδα, πριν τα βάλει σε μια κατσαρόλα με σάλτσα από κόκκινο κρασί.

«Νομίζω ότι είναι καλό να χρησιμοποιούμε τοπικά προϊόντα», είπε στο AFP από το κομψό εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, όπου ένα γεύμα πολλών πιάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός κονσομέ από αρκούδα, κοστίζει περίπου 70 δολάρια.

«Νομίζω ότι τώρα υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να το δοκιμάσουν από ό,τι στο παρελθόν, και έχω αρκετά αποθέματα για να επωφεληθώ από αυτό», είπε.

«Οι περισσότεροι που το δοκιμάζουν λένε ότι είναι νόστιμο».

Το εστιατόριο του Kακούτα διαθέτει μάλιστα δικό του κρεοπωλείο, το οποίο προμηθεύει πιάτα με κρέας αρκούδας σε ένα κοντινό ξενοδοχείο.

«Το κρέας αρκούδας είναι ένας τουριστικός πόρος για εμάς», είπε. «Και χρησιμοποιούμε κάτι που διαφορετικά θα κατέληγε στα σκουπίδια».