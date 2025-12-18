Ερευνητές που παρακολουθούν άγριες πολικές αρκούδες στο βόρειο Καναδά έμειναν με το στόμα ανοικτπο όταν αντίκρισαν ένα γεγονός εξαιρετικά σπάνιο: μια μητέρα αρκούδα να υιοθετεί ένα αρκουδάκι που βιολογικά δεν ήταν δικό της.

Η μητέρα αρκούδα, ηλικίας περίπου 5 ετών, και τα 10 έως 11 μηνών μικρά της καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας μετανάστευσης των πολικών αρκούδων κατά μήκος του δυτικού κόλπου Χάντσον.

Αυτή, σύμφωνα με το BBC, είναι μόλις η 13η γνωστή περίπτωση υιοθεσίας από ένα σύνολο 4.600 αρκούδων που έχουν μελετηθεί εδώ και 5 δεκαετίες στην περιοχή.

Οπως γράφει ο Guardian, η μη κερδοσκοπική ομάδα Polar Bears International δήλωσε ότι όταν τοποθέτησαν για πρώτη φορά ένα κολάρο GPS σε μια θηλυκή πολική αρκούδα την άνοιξη, είχε ένα μικρό. Αλλά όταν την εντόπισαν με δύο μικρά περίπου της ίδιας ηλικίας τον περασμένο μήνα, συνειδητοποίησαν ότι ήταν μάρτυρες της εξαιρετικά σπάνιας περίπτωσης υιοθεσίας.

Οι πολικές αρκούδες στην άγρια ​​φύση έχουν μόνο 50% πιθανότητες επιβίωσης μέχρι την ενηλικίωση, αλλά το να έχουν μια μητέρα που τις φροντίζει βελτιώνει τις πιθανότητές τους.

Τα μικρά φαίνεται να είναι υγιή, ανέφεραν οι ερευνητές, και πιθανότατα θα μείνουν με τη μητέρα τους μέχρι να γίνουν περίπου 2,5 ετών. Στη συνέχεια, η οικογένεια αναμένεται να κατευθυνθεί προς τους θαλάσσιους πάγους, όπου τα μικρά θα μάθουν από τη μητέρα τους πώς να κυνηγούν φώκιες και να επιβιώνουν μόνα τους.

(με πληροφορίες από Guardian, BBC)