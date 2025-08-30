Τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής, όταν το πλεούμενο που τους μετέφερε αναποδογύρισε, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (29/8) το υπουργείο Εξωτερικών της Γκάμπια.

Η συγκεκριμένη διαδρομή είναι μία που προτιμούν συχνά οι μετανάστες που αποσκοπούν να φτάσουν στην Ευρώπη, ενώ το εν λόγω δυστύχημα είναι ένα από τα φονικότερα που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους πως ακόμα 30 άνθρωποι που βρίσκονταν στο σκάφος έχουν πνιγεί. Εντός βρίσκονταν 150 άνθρωποι εκ των οποίων οι 16 διασώθηκαν, ενώ το σκάφος φέρεται πως αναχώρησε από την Γκάμπια και μετέφερε κυρίως υπηκόους της Γκάμπια και της Σενεγάλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το ναυάγιο σημειώθηκε ανοικτά των ακτών της Μαυριτανίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Οι μαυριτανικές αρχές ανέσυραν 70 σορούς την Τετάρτη και την Πέμπτη και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων κάνουν λόγο για πάνω από 100 ανθρώπους που μπορεί να έχουν χάσει τη ζωή τους, ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Γκάμπια.

Η μεταναστευτική διαδρομή του Ατλαντικού από τις ακτές της Δυτικής Αφρικής προς τα Κανάρια Νησιά, που χρησιμοποιούν συνήθως Αφρικανοί μετανάστες οι οποίο προσπαθούν να φθάσουν στην Ισπανία, είναι μία από τις φονικότερες στον κόσμο.

Τουλάχιστον 46.000 παράτυποι μετανάστες έφθασαν στα Κανάρια Νησιά πέρυσι, αριθμός-ρεκόρ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον 10.000 πέθαναν επιχειρώντας το ταξίδι, αύξηση 58% σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Caminando Fronteras.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γκάμπια καλεί τους πολίτες της χώρας να «αποφεύγουν να ξεκινούν τέτοια επικίνδυνα ταξίδια, που εξακολουθούν να παίρνουν τη ζωή πολλών» ανθρώπων.

