Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά εκτός από το ποδόσφαιρο, ένας από τους βασικούς λόγους που «τραβούν» το ενδιαφέρον των φιλάθλων στο Μαρόκο είναι η αθλητική δημοσιογράφος Ναόμι Σμιθ, την οποία πολλοί αποκαλούν Ντιλέτα Λεότα της «Μαύρης Ηπείρου».

Η Νοτιοαφρικανή παρουσιάστρια κατάφερε να μετατραπεί από ένα φρέσκο πρόσωπο σε ένα πραγματικό είδωλο της διεθνούς αθλητικής δημοσιογραφίας, επιδεικνύοντας εξαιρετικό επαγγελματισμό σε μια σκηνή που, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις της CAF, προσελκύει ένα παγκόσμιο κοινό άνω των 500 εκατομμυρίων τηλεθεατών.

Μάλιστα, η νεαρή «γαζέλα» έχει αναρτήσει στους λογαριασμούς της στα social media αρκετές φωτογραφίες από τη δουλειά της ενώ έχει πάνω από 40 χιλιάδες ακόλουθους στο instagram.