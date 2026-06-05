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Τουλάχιστον 49 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τη δίψα σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου Σαχάρα, στο βόρειο Νίγηρα, μετά από βλάβη του φορτηγού που τους μετέφερε, σύμφωνα με τις αρχές.

Η ομάδα επέστρεφε από το Μάλι, όπου είχε παρευρεθεί σε μία μουσουλμανική γιορτή, όταν εξαντλήθηκαν τα αποθέματα νερού, και έμεινε εγκλωβισμένη σε απόσταση άνω των 80 χλμ. δυτικά της Ασσαμάκα, ενός σημαντικού συνοριακού σημείου διέλευσης μεταξύ Νίγηρα και Αλγερίας.

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«Οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος, όπου οι ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη σημείων ανεφοδιασμού καθιστούν την επιβίωση εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε σε δήλωσή του ο κυβερνήτης της Αγκαντέζ.

Μόνο δύο επέζησαν, διασχίζοντας την έρημο μέχρι την Ασσαμάκα, όπου ειδοποίησαν τις αρχές.

Το φορτηγό είχε αναχωρήσει από την πόλη Τελχαντέκ του Μάλι, αλλά παρέκκλινε από την προβλεπόμενη διαδρομή του, σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη.

Για αρκετές ημέρες, ο οδηγός και οι επιβάτες έκαναν επανειλημμένες προσπάθειες να επισκευάσουν το όχημα, αλλά οι προσπάθειές τους τελικά αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς.

«Χωρίς νερό και ανίκανοι να επισκευάσουν το όχημα παρά τις προσπάθειες του οδηγού, του μαθητευόμενου και των επιβατών, οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι στην καρδιά ενός αντίξοου περιβάλλοντος».

«Δεκάδες άψυχα σώματα βρέθηκαν κάτω από το ακινητοποιημένο φορτηγό και στη γύρω περιοχή», ανέφερε.

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Τα θύματα θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους από την ομάδα διάσωσης που αποστάλθηκε στην περιοχή από τις τοπικές αρχές.

Η έρημος του Νίγηρα παραμένει ένας σημαντικός διάδρομος διέλευσης για μετανάστες από όλη τη Δυτική Αφρική που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη, αψηφώντας επανειλημμένα τους κινδύνους που ενέχει αυτό το επικίνδυνο ταξίδι.

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι η τραγωδία υπογράμμισε την «ευαλωτότητα των νέων που ασχολούνται με μεταναστευτικές και διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να διέρχονται από ασταθείς περιοχές προκειμένου να επιβιώσουν ή να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης».

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