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Έτοιμη για την δική της πρεμιέρα στο Mουντιάλ 2026 είναι η Γαλλία, που αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (16/6, 22:00) τη Σενεγάλη για την πρώτη αγωνιστική στον 9ο όμιλο της διοργάνωσης.

Οι Τρικολόρ μετά την κατάκτηση το 2018 και τον χαμένο τελικό του 2022 από την Αργεντινή του Μέσι στα πέναλτι, θέλουν να στεφθούν ξανά πρωταθλητές κόσμου, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να παραχωρεί δηλώσεις επί του θέματος.

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Ο σούπερ σταρ των Γάλλων και της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε στην εκπομπή M6, δίνοντας αρκετές ενδιαφέρουσες ατάκες. Εκείνη που ξεχώρισε ωστόσο αφορά την… πρωταθλήτρια Αφρικής. Ο 27χρονος ξεκίνησε την ομιλία του, λέγοντας πως η πατρίδα του αντιμετωπίζει τη νικήτρια του Κόπα Άφρικα, τη Σενεγάλη, ωστόσο μετά ξέσπασε σε γέλια, αφού στο τουρνουά υπάρχει και το Μαρόκο λέγοντας «Δεν ξέρω αν είναι αυτοί (σσ η Σενεγάλη) ή όχι», με αφορμή φυσικά τα όσα έγιναν στον περιβόητο τελικό του Ιανουαρίου.

Έπειτα, ο Εμπαπέ τόνισε πως θέλει να αφήσει το «στίγμα» του στη διοργάνωση, όμως θα… υπέγραφε αν του έλεγαν ότι δεν θα σκοράρει ούτε μια φορά, αλλά η Γαλλία θα πάρει την κούπα.