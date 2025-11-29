Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο πως ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει «στο σύνολό του».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ έγραψε τα εξής: «Προς όλες τις αερογραμμές, πιλότους, εμπόρους ναρκωτικών και διακινητές ανθρώπων, παρακαλώ να θεωρήσετε πως ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει στο σύνολό του».

Την προηγούμενη εβδομάδα η αρμόδια αρχή των ΗΠΑ προειδοποίησε τις μεγάλες αερογραμμές για μια «εν δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση» κατά τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα, λόγω μιας «κατάστασης ασφαλείας που χειροτερεύει και αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας μέσα ή γύρω» από τη χώρα.

Η Βενεζουέλα ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας έξι μεγάλων διεθνών αερογραμμών που είχαν αναστείλει τις πτήσεις στη χώρα μετά την προειδοποίηση της αμερικανικής Federal Aviation Administration.

Με πληροφορίες από Reuters