Οι ΗΠΑ κατέλαβαν ένα άδειο τάνκερ υπό ρωσική σημαία που συνδεόταν με τη Βενεζουέλα την Τετάρτη στον Ατλαντικό και ανακοίνωσαν ότι έπιασαν και ένα δεύτερο στην Καραϊβική, σε δύο συνεχόμενα περιστατικά στο πλαίσιο των κινήσεων της κυβέρνησης Τραμπ για τον έλεγχο της ροής πετρελαίου στην Αμερική και την πίεση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.

Μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας, Νικολά Μαδούρο, σε επιχείρηση στο Καράκας το Σάββατο, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό σε πλοία υπό κυρώσεις στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, η οποία είναι μέλος του ΟΠΕΚ. Η αμερικανική ακτοφυλακή και οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ κατέλαβαν το τάνκερ Marinera, που δεν είχε επιτρέψει την επιβίβαση στην ακτοφυλακή τον προηγούμενο μήνα και είχε υψώσει ρωσική σημαία, σύμφωνα με αξιωματούχους. Την επιχείρηση υποστήριξε η RAF (Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Μ. Βρετανίας) και ένα βρετανικό πολεμικό.

Με ένα ρωσικό υποβρύχιο και άλλα σκάφη να βρίσκονται κοντά μετά από μια καταδίωξη δύο εβδομάδων στον Ατλαντικό, η κίνηση ανέβασε την ένταση με τη Ρωσία, που έχει καταδικάσει τις αμερικανικές ενέργειες όσον αφορά στη Βενεζουέλα και είναι σε αντιπαράθεση με τη Δύση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, είπε ότι σε βάρος του πληρώματος του Marinera θα ασκηθεί δίωξη στις ΗΠΑ, αν χρειαστεί, με το ρωσικό ΥΠΕΞ να λέει πως οι ΗΠΑ δεν πρέπει να εμποδίσουν την επιστροφή του. Η Λίβιτ λέει πως το σκάφος, που οι αμερικανικές αρχές χαρακτηρίζουν με προηγούμενο όνομα, Bella 1, θεωρήθηκε «χωρίς χώρα επειδή είχε υψώσει ψευδή σημαία». Η Μόσχα λέει πως το τάνκερ είχε μόνο προσωρινά ρωσική σημαία και ότι κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί ισχύ κατά πλοίων που είναι καταχωρημένα σε δικαιοδοσίες άλλων κρατών.

Επίσης, η αμερικανική ακτοφυλακή αναχαίτισε επίσης ένα τάνκερ με πετρέλαιο της Βενεζουέλας, το υπό σημαία Παναμά Sophia, κοντά στις βορειοανατολικές ακτές της Νότιας Αμερικής. Το τάνκερ ήταν φορτωμένο με πετρέλαιο, σύμφωνα με έγγραφα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας PDVSA.

Οι ΗΠΑ έχουν ένα σχέδιο τριών βημάτων για τη Βενεζουέλα που θα αρχίσει με τη σταθεροποίηση της χώρας, διασφαλίζοντας πως αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης της χώρας και θα ολοκληρωθεί με την επίβλεψη της μετάβασης, είπε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει για επιπλέον στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας αν τα μέλη του εσώτερου κύκλου του Μαδούρο που έχουν αναλάβει την ηγεσία της χώρας δεν συμμορφωθούν στις απαιτήσεις του, οι οποίες εστιάζουν στο πετρέλαιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ θα διύλιζαν και θα πουλούσαν μέχρι και 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας.

«Η κατακλείδα είναι πως υπάρχει τώρα μια διαδικασία όπου έχουμε τεράστιο έλεγχο και μοχλούς πίεσης πάνω στο τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν οι μεταβατικές αρχές» είπε ο Ρούμπιο. «Μα προφανώς αυτό θα είναι μια διαδικασία μετάβασης. Στο τέλος θα εναπόκειται στον λαό της Βενεζουέλας να μεταμορφώσει τη χώρα του» είπε ο Ρούμπιο- ο οποίος ανέφερε επίσης πως η κυβέρνηση Τραμπ είναι κοντά στο κλείσιμο μιας συμφωνίας για να πάρουν οι ΗΠΑ 30-50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας και να τα πουλήσουν «σε τιμή αγοράς» χρησιμοποιώντας τα έσοδα για τη μετάβαση της Βενεζουέλας σε μια νέα κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC