Περίπου 12 δεξαμενόπλοια (τάνκερ) φορτωμένο βενεζουελανό αργό και καύσιμα αναχώρησαν τις τελευταίες ημέρες από τα χωρικά ύδατα της χώρας με κλειστό το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης, σπάζοντας φαινομενικά τον αυστηρό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ εν μέσω μεγάλης πίεσης που έφθασε μέχρι την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, όπως ανέφερε η υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων TankerTrackers.com.

Όλα τα ταυτοποιηθέντα πλοία που αναχώρησαν τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Μια ξεχωριστή ομάδα πλοίων, που υπόκεινται επίσης σε κυρώσεις, αναχώρησαν από τη χώρα τις τελευταίες ημέρες κενά αφού ξεφόρτωσαν εισαγωγές ή ολοκλήρωσαν εγχώρια ταξίδια μεταφοράς.

Οι αναχωρήσεις πλοίων που μεταφέρουν βενεζουελανό αργό θα μπορούσαν να είναι μια ανακούφιση για την κρατική πετρελαϊκή εταιρία της Βενεζουέλας PDVSA, η οποία είχε συσσωρεύσει ένα πολύ μεγάλο πλωτό απόθεμα ως συνέπεια του αποκλεισμού των ΗΠΑ, που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα οδηγώντας στη διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Οι εξαγωγές πετρελαίου είναι η κύρια πηγή εσόδων της Βενεζουέλας. Προσωρινή κυβέρνηση υπό την υπουργό Πετρελαίου και αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες θα χρειαστεί τα έσοδα προκειμένου να χρηματοδοτήσει δαπάνες και να εξασφαλίσει τη σταθερότητα στη χώρα.

Τουλάχιστον τέσσερα από τα δεξαμενόπλοια που αναχώρησαν έφυγαν από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας μέσω μιας διαδρομής βόρεια του νησιού Μαργκαρίτα έπειτα από σύντομη στάση κοντά στο θαλάσσιο σύνορο της χώρας, ανέφερε η TankerTrackers.com, μετά την ταυτοποίηση των πλοίων από δορυφορικές εικόνες.

Πηγή με γνώση των εγγράφων για αναχωρήσεις πλοίων δήλωσε στο Ρόιτερς ότι τουλάχιστον τέσσερα υπερδεξαμενόπλοια έλαβαν το ελεύθερο από τις αρχές της Βενεζουέλας τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να εγκαταλείψουν τα χωρικά ύδατα κλείνοντας τους πομποδέκτες του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης AIS.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν οι αναχωρήσεις πραγματοποιήθηκαν αψηφώντας τα μέτρα των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε προχθές, Σάββατο, πως το «πετρελαϊκό εμπάργκο» στη Βενεζουέλα είναι σε πλήρη ισχύ, αλλά πρόσθεσε πως στο πλαίσιο της μετάβασης οι μεγαλύτεροι πελάτες της Βενεζουέλας, περιλαμβανομένης της Κίνας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πετρέλαιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters