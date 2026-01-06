Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν τα γεγονότα που περιστρέφονται γύρω από την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Βενεζουέλα. Αναλύουν με καυστικό τρόπο την «βιαστική» δήλωση πρωθυπουργού για νομιμότητα και Διεθνές Δίκαιο, τα λεγόμενα Ζελένσκι και τα σενάρια για νέο σύμφωνο της Γιάλτας. Αναφέρονται και στο θέμα της Κύπρου που βρέθηκε ως προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πρέπει να διαχειριστεί την πρωθυπουργική δήλωση. Δεν παραλείπουν να αναφέρουν και τις παρεμβάσεις που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

HUFFTROLLS – Καυτοί διάλογοι για νομιμότητα – Διεθνές Δίκαιο και Βενεζουέλα – Δήλωση Μητσοτάκη

