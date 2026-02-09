Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο κατεδίωκαν από την Καραϊβική, και είχε παρακάμψει τον αποκλεισμό που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις και ταξιδεύουν από ή προς τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.



«Αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν» το πλοίο, απάντησε εκπρόσωπος του Πενταγώνου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), αφότου ενημέρωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι «αναχαίτισαν και επιβιβάστηκαν» στο Aquila II «χωρίς απρόοπτα», ύστερα από μακρά καταδίωξη μεταξύ Καραϊβικής και Ινδικού.

Advertisement

Advertisement

ÚLTIMA HORA | EEUU interceptó en el océano Índico el Aquila II, buque sancionado y vinculado al transporte de crudo venezolano https://t.co/6hveLsCmCS pic.twitter.com/2DKTMeFHL6 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) February 9, 2026

Το Aquilla II είχε αποπλεύσει μαζί με άλλα πλοία από τη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου.

Μετέφερε περίπου 700.000 βαρέλια αργού πετρελαίου και προορισμός του ήταν η Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας (Petróleos de Venezuela, S.A. / PDVSA) τα οποία επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

« Traqué et chassé » depuis les Caraïbes, l’« Aquila II » saisit dans l’Océan indien par les États-Unis

➡️ https://t.co/5v8ZkJLF4k pic.twitter.com/qnT9DBUUFG — Le Parisien (@le_Parisien) February 9, 2026

Τα περισσότερα από αυτά τα πλοία έχουν επιστρέψει στη Βενεζουέλα ή έχουν κατασχεθεί από αμερικανικές δυνάμεις.