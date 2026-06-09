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Σοκάρει η υπόθεση που βλέπει το φως της δημοσιότητας στην Τσεχία, καθώς μια 35χρονη μητέρα κατηγορείται ότι δολοφόνησε το νεογέννητο μωρό της και στη συνέχεια έδωσε τα λείψανά του ως τροφή σε σκυλιά.

Η φρικιαστική υπόθεση εκτυλίχθηκε στην πόλη Κίνσπερκ ναντ Όχρι στη Τσεχία περίπου 20 χλμ από τα γερμανικά σύνορα. Η πεθερά της 35χρονης βρήκε στην πίσω αυλή του σπιτιού μια πλαστική σακούλα που περιείχε ένα μικροσκοπικό χεράκι καλυμμένο με αίμα. Η κατηγορούμενη ζούσε με τον σύντροφό της στο σπίτι των γονιών του.

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Η αστυνομία εξαπέλυσε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών του βρέφους στους κάδους απορριμμάτων της γειτονιάς, χρησιμοποιώντας και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Krimi-Plzen, οι αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο το υπόλοιπο σώμα του μωρού να δόθηκε ως τροφή σε σκύλους.

Αντιμέτωπη με ισόβια κάθειρξη

Η 35χρονη μητέρα συνελήφθη και της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία.

«Η 35χρονη γυναίκα κατηγορείται για μια ιδιαίτερα ειδεχθή δολοφονία», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Σε περίπτωση που κριθεί ένοχη, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης 15 έως 20 ετών, ή ακόμη και ισόβια.

Γείτονες ανέφεραν ότι η 35χρονη ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, όταν ξαφνικά η φουσκωμένη της κοιλιά – αλλά και το μωρό – «εξαφανίστηκαν».

Οι αρχές εκτιμούν ότι γέννησε το παιδί κρυφά και στη συνέχεια το δολοφόνησε.

Το πρωτοφανές έγκλημα έχει σοκάρει τους 5.000 κατοίκους της μικρής πόλης στην Τσεχία. Συγκινημένοι από την τραγωδία, οι γείτονες άφησαν λουλούδια και άναψαν κεριά στον δρόμο, κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα λείψανα του άτυχου βρέφους.