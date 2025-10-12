Αρκετά είναι τα φορτηγά που έσπευσαν το πρωί της Κυριακής (12/10) στη λωρίδα της Γάζας, στέλνοντας ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της.

Η επίτευξη συμφωνίας για ειρήνη στη Μέση Ανατολή δίνει ελπίδα σε χιλιάδες Παλαιστίνιους που έχουν υποφέρει από ακραία πείνα τους τελευταίους μήνες.

Τόσο ο ΟΗΕ, όσο και άλλοι οργανισμοί έχουν αντιμετωπίσει τεράστια εμπόδια στην προσπάθειά τους να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, η επίτευξη ειρήνης δίνει την δυνατότητα για παροχή αρκετών τροφίμων και προμηθειών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, για να αντιμετωπιστεί η τεράστια ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα, απαιτούνται τουλάχιστον 600 φορτηγά, που θα μεταφέρουν τρόφιμα και προμήθειες σε καθημερινή βάση.

Κατά τους τελαυταίους μήνες, οι Παλαιστίνιοι έχουν λάβει ελάχιστη βοήθεια, με το Ισραήλ να κλείνει όλες τις οδούς εισόδου και εξόδου προς την λωρίδα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στους κατοίκους.

Δεκάδες φορτηγά στη Γάζα



Όλα αυτά φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν. Ήδη, από το πρωί της Κυριακής, δεκάδες είναι τα φορτηγά βοήθειας που εισήλθαν στη Γάζα, φέρνοντας μαζί τρόφιμα και φάρμακα.

Οι οργανισμοί βοήθειας ελπίζουν ότι το Ισραήλ θα τηρήσει το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, το οποίο ανέφερε ότι η είσοδος και η διανομή βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας θα πρέπει να «προχωρήσει χωρίς παρεμβολές».

Το Σάββατο (11/10), ο Ιταλός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι το πέρασμα της Ράφα, ένα κρίσιμο σημείο μετακίνησης μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου για φορτηγά βοήθειας αλλά και ανθρώπους, θα ανοίξει ξανά την Τρίτη (14/10). Το Ισραήλ ανέλαβε τον έλεγχο του συνοριακού σταθμού πέρυσι.

Η Ράφα «θα ανοίξει εναλλάξ προς δύο κατευθύνσεις: έξοδο προς την Αίγυπτο και είσοδο προς τη Γάζα», δήλωσε ο Γκουίντο Κροσέτο.

Καμία κυβερνητική ανάμειξη της Χαμάς μετά τον πόλεμο



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, πηγή κοντά στην Χαμάς δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ότι η Χαμάς δεν θα έχει καμία ανάμειξη στην διακυβέρνηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου.

«Για τη Χαμάς, το ζήτημα της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας έχει κλείσει. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, γεγονός που σημαίνει ότι έχει παραιτηθεί από τον έλεγχο της Λωρίδας, αλλά παραμένει θεμελιώδες κομμάτι του παλαιστινιακού ιστού», τόνισε η πηγή που βρίσκεται κοντά στη Χαμάς.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, η διακυβέρνηση της Γάζας θα περάσει σε ένα προσωρινό μεταβατικό όργανο με τη μορφή μιας «τεχνοκρατικής παλαιστινιακής επιτροπής, δίχως πολιτικά χρώματα», η οποία θα εποπτεύεται από ένα διεθνές «Συμβούλιο Ειρήνης». Στο συμβούλιο θα ηγείται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ σε αυτό θα βρίσκονται και άλλοι αρχηγοί κρατών ή αξιωματούχοι.

Το όργανο αυτό θα οργανώσει και θα καθορίσει το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Γάζας. Η Χαμάς έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν πρόκειται να αφοπλιστεί, κάτι που αποτελεί βασικό σημείο στο σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ.

«Η Χαμάς συμφωνεί σε μια μακροχρόνια εκεχειρία και ότι τα όπλα της δεν θα χρησιμοποιηθούν καθόλου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκτός εάν υπάρξει ισραηλινή επίθεση στη Γάζα», πρόσθεσε η πηγή.

