Το Κόσοβο θα διεξαγάγει εκλογές στις 28 Δεκεμβρίου μετά από ένα πολιτικό αδιέξοδο ενός έτους που οδήγησε στη διάλυση του κοινοβουλίου και άφησε ένα κενό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στα ασταθή οικονομικά της μικρής βαλκανικής χώρας.

Το κόμμα Vetevendosje του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι κέρδισε τις τελευταίες εκλογές τον Φεβρουάριο, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πλειοψηφία ή να βρει ένα πρόθυμο κόμμα για να συνεργαστεί μετά από μια έντονη προεκλογική εκστρατεία.

Πολλοί φοβούνται ότι μια επανάληψη θα μπορούσε να ρίξει το νεότερο κράτος της Ευρώπης σε περαιτέρω κρίση, μόλις τέσσερις μήνες πριν το κοινοβούλιο ψηφίσει για νέο πρόεδρο και καθώς πλησιάζουν οι προθεσμίες για την επικύρωση διεθνών δανείων.

«Αυτές οι εκλογές θα είναι οι πιο σημαντικές στην πρόσφατη ιστορία της χώρας επειδή έρχονται μετά από ένα χρόνο αδιεξόδου, αλλά και τέσσερις μήνες πριν από την εκλογή νέου προέδρου», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Αρτάν Μουχατζίρι.

«Εάν ο Κούρτι κερδίσει ξανά με περίπου 42%, όλο αυτό το αδιέξοδο θα επαναληφθεί, επειδή το χάσμα μεταξύ του Κούρτι και των άλλων κομμάτων είναι τεράστιο, αγεφύρωτο».

Οι δημοσκοπήσεις δεν δημοσιοποιούνται στο Κόσοβο, επομένως δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις για το πώς θα εξελιχθεί η ψηφοφορία.

Αλλά φαίνεται απίθανο κάποιο από τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης να είναι πρόθυμο να σχηματίσει κυβέρνηση με τον Κούρτι, ο οποίος, όπως λένε, έχει πυροδοτήσει εντάσεις με την εθνοτική σερβική μειονότητα του Κοσσυφοπεδίου στο βορρά, έχει κάνει ελάχιστα για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο και έχει αμαυρώσει τη φήμη του Κοσσυφοπεδίου στο εξωτερικό.

Ο Κούρτι, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία το 2021, κατηγορεί την αντιπολίτευση για το αδιέξοδο και παραμένει δημόσια αισιόδοξος για την κατάκτηση των 500.000 «καρδιών» που απαιτούνται για να αποκτηθεί απόλυτη πλειοψηφία.

Σε μια συγκέντρωση αυτή την εβδομάδα, υποσχέθηκε να αυξήσει τους μισθούς, να δαπανήσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις και να δημιουργήσει μια νέα εισαγγελική μονάδα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Πολιτική παράλυση

Το Κόσοβο απέκτησε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008 με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η οποία περιελάμβανε μια εκστρατεία βομβαρδισμού του ΝΑΤΟ το 1999 εναντίον των σερβικών δυνάμεων που διεξήγαγαν μια βάναυση εκστρατεία για την καταστολή μιας εξέγερσης από την 90% αλβανική πλειοψηφία.

Παρά τη διεθνή υποστήριξη από τότε, η χώρα των 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων παλεύει με τη φτώχεια, την πολιτική αστάθεια και το οργανωμένο έγκλημα.

Η πρώτη κυβέρνηση του Κούρτι ήταν η μόνη που ολοκλήρωσε μια πλήρη θητεία.

Αυτή η αστάθεια ήταν σε πλήρη έκφανση φέτος, όταν χρειάστηκαν 73 ψήφοι από τους νομοθέτες σε διάστημα έξι μηνών για να εκλέξουν πρόεδρο του κοινοβουλίου – μια θέση που έπρεπε να καλυφθεί πριν ένα νικητήριο κόμμα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ακόμα και τότε, ο Κούρτι δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει πλειοψηφία και παραιτήθηκε για να επιτρέψει στον σύμμαχό του Γκλάουκ Κόνιουφτσα να προσπαθήσει.

Όταν ο Κόνιουφτσα απέτυχε, ο Πρόεδρος Βιόσα Οσμάνι διέλυσε το κοινοβούλιο και προκήρυξε εκλογές του Δεκεμβρίου.

«Προς το παρόν, το κράτος δεν είναι αποτελεσματικό. Όλα εδώ πρέπει να αλλάξουν επειδή τίποτα δεν λειτουργεί», δήλωσε ο 79χρονος κάτοικος της Πρίστινα, Σάιπ Γκάσι.

Καθυστέρηση δανείων

Το αποτέλεσμα ήταν τρομερό για τα οικονομικά του Κοσσυφοπεδίου, τα οποία ήδη βρίσκονται σε δύσκολη θέση λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ρόλο που, σύμφωνα με την ΕΕ, είχε διαδραματίσει ο Κούρτι στην υποδαύλιση των συγκρούσεων με τους Σέρβους στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, όπου αποτελούν την πλειοψηφία.

Η ΕΕ πρόκειται να άρει αυτά τα μέτρα μετά την ορκωμοσία Σέρβων δημάρχων μετά τις τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, έχουν καθυστερήσει περίπου 880 εκατομμύρια ευρώ (1,03 δισεκατομμύρια δολάρια) από τα κονδύλια της ΕΕ για τον προϋπολογισμό του Κοσσυφοπεδίου, όπως και 127 εκατομμύρια ευρώ οικονομικής στήριξης από την Παγκόσμια Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης.

Αυτά τα κεφάλαια είναι απαραίτητα σε μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, η οποία υστερεί σε σχέση με τους γείτονές της στα Βαλκάνια και στους δύο τομείς.

Η Παγκόσμια Τράπεζα δήλωσε στο Reuters ότι 90 εκατομμύρια ευρώ δεν θα είναι διαθέσιμα εάν δεν επικυρωθούν από το κοινοβούλιο του Κοσσυφοπεδίου έως τις 13 Φεβρουαρίου. Οι προθεσμίες για τα υπόλοιπα είναι τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Κάποια από τα χρήματα της ΕΕ ενδέχεται επίσης να διατρέχουν κίνδυνο, δήλωσαν πολιτικοί. Μια αβέβαιη εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να στερήσει τη χώρα από τα χρήματα αυτά εάν δεν συγκροτηθεί γρήγορα κοινοβούλιο.

«Οι άνθρωποι ανυπομονούν να δουν τα πράγματα να προχωρούν. Δυσκολεύονται να πληρώσουν για φάρμακα και ηλεκτρικό ρεύμα», δήλωσε η Βλόρα Τσιτάκου από το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα του Κοσσυφοπεδίου, το οποίο έχει κάνει εκστρατεία για την αύξηση της ποιότητας ζωής μέσω της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης και την αύξηση των μισθών.