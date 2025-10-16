Λίγα χιλιόμετρα από τη Σίλικον Βάλεϊ, το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ εκπαιδεύει μερικούς από τους καλύτερους μηχανικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο φοιτητής Τσέις Τζόινερ είναι ένας από τους πιο περιζήτητους: Σπουδάζει επιστήμη υπολογιστών και τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ακόμη έξι μήνες για το μεταπτυχιακό του, αλλά τα κοινωνικά του δίκτυα είναι ήδη γεμάτα με προσφορές εργασίας. «Αυτή είναι από την περασμένη Δευτέρα. Έλαβα δύο στις 12 Σεπτεμβρίου, μία στις 5 Σεπτεμβρίου. Κατά μέσο όρο, είναι μία φορά την εβδομάδα», εξηγεί.

Η Amazon, το TikTok, ακόμη και η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Roblox, είναι μεγάλες εταιρείες που είναι πρόθυμες να τους πληρώσουν σχεδόν 1,5 φορές τον μέσο αμερικανικό μισθό για να αναπτύξουν αυτοί οι νέοι υπάλληλοι τεχνητή νοημοσύνη προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. «Θα μπορούσα να κερδίζω τουλάχιστον 150.000 δολάρια ετησίως. Όταν συγκρίνω την κατάστασή μου με αυτή των φίλων ή των μελών της οικογένειάς μου, συνειδητοποιώ πόσο τυχερός είμαι που το σπούδασα», ομολογεί ο Chase.

Πέρα από τον μισθό κάποιοι εργαζόμενοι έχουν και μετοχές της εταιρείας.

«Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι έχουμε ήδη κάνει αρκετούς εκατομμυριούχους μεταξύ των εργαζομένων μας τον τελευταίο χρόνο. Η εταιρεία μου αποτιμάται πλέον στα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμα και για τους υπαλλήλους που κατέχουν μόνο το 0,1%, αυτά είναι ακόμα πολλά χρήματα», λέει ο Arjun Prakash, Διευθύνων Σύμβουλος της Distyl AI.

Αυτό είναι ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της πρόσληψης και διατήρησης των πιο καταρτισμένων μηχανικών, καθώς οι ψηφιακοί γίγαντες δίνουν μάχη για να τους προσελκύσουν.

Η Google, για παράδειγμα, προσέφερε σε έναν μηχανικό 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως και η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook, προσέφερε συμβάσεις ύψους 100 εκατομμυρίων έως 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα αρκετών ετών.

Πέρυσι, οι εταιρείες φέρονται να επένδυσαν 250 δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση.