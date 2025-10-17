Δικαστής στον Λίβανο διέταξε σήμερα την αποφυλάκιση του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Ανιμπάλ, με εγγύηση ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια προφυλάκισης για την υπόθεση της εξαφάνισης του Λιβανέζου κληρικού Μούσα Σαντρ.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές που επικαλούνται λιβανικά μέσα ενημέρωσης, ο δικαστής αποφάσισε την αποφυλάκισή του «με εγγύηση 11 εκατ. δολαρίων και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα», αφού πρώτα ανέκρινε τον Καντάφι.

Advertisement

Advertisement

Ο Ανιμπάλ Καντάφι είχε συλληφθεί το 2015, κατηγορούμενος ότι απέκρυπτε πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση του σιίτη κληρικού Μούσα Σαντρ, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα, όταν ο ίδιος ήταν ακόμη παιδί. Ο δικηγόρος του, Λοράν Μπαγιόν, χαρακτήρισε στο AFP την απόφαση «εντελώς απαράδεκτη σε μια υπόθεση αυθαίρετης κράτησης» και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει κατά της εγγύησης.

Όπως ανέφερε, ο πελάτης του «τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις» και δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει ένα τόσο μεγάλο ποσό, προσθέτοντας: «Πού θέλετε να βρει 11 εκατομμύρια δολάρια;».

Ο Μούσα Σαντρ, ιδρυτής του σιιτικού κινήματος Αμάλ –το οποίο σήμερα αποτελεί σύμμαχο της Χεζμπολάχ– εξαφανίστηκε το 1978 κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στη Λιβύη, μαζί με έναν βοηθό του και έναν δημοσιογράφο. Η Βηρυτός απέδωσε την εξαφάνισή του στο καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι, γεγονός που επιβάρυνε διαχρονικά τις σχέσεις Λιβύης και Λιβάνου. Ο Ανιμπάλ Καντάφι τότε ήταν μόλις δύο ετών.

Μετά την ανατροπή και τον θάνατο του πατέρα του το 2011, ο Ανιμπάλ κατέφυγε στη Συρία, όπου ζούσε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, όταν απήχθη από ένοπλους άνδρες και μεταφέρθηκε στον Λίβανο, όπου και συνελήφθη από τις Αρχές.

Τον περασμένο Αύγουστο, η Human Rights Watch κάλεσε τον Λίβανο να τον απελευθερώσει άμεσα, υποστηρίζοντας ότι κρατείται «χωρίς αποδείξεις» για δήθεν απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με την εξαφάνιση του Σαντρ. Ο δικηγόρος του έχει εκφράσει ανησυχία για την υγεία του, αναφέροντας ότι πάσχει από σοβαρή κατάθλιψη και είχε νοσηλευθεί πρόσφατα λόγω έντονων πόνων στην κοιλιά.

Ο πρόεδρος του λιβανικού Κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι –διάδοχος του Σαντρ στην ηγεσία του κινήματος Αμάλ– έχει κατηγορήσει τις νέες λιβυκές αρχές ότι δεν συνεργάζονται με τη Βηρυτό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, κατηγορία που η Τρίπολη απορρίπτει.