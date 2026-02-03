Νεκρός φέρεται να είναι ο Σαΐφ Αλ-Ισλάμ Καντάφι, ο πιο γνωστός γιος του Μουαμάρ Καντάφι, σύμφωνα με ανάρτηση του πολιτικού του συμβούλου Αμπντουλάχ Οθμάν Αντουραχίμ, βάζοντας τέλος σε χρόνια αβεβαιότητας και φημών γύρω από την τύχη του μετά την πτώση του καθεστώτος το 2011.

Ο 53χρονος Σαΐφ Αλ-Ισλάμ, που για περισσότερο από μία δεκαετία παρέμενε εκτός δημόσιας θέασης, ήταν καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το 2015 είχε καταδικαστεί ερήμην σε θάνατο από λιβυκό δικαστήριο για τον ρόλο του στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων του 2011, ωστόσο αργότερα του είχε χορηγηθεί αμνηστία.

Η είδηση του θανάτου του ήρθε λίγες ώρες μετά από αναφορές στη Λιβύη για φονικά επεισόδια στην περιοχή Αλ-Χαμάντα. Αν και αρχικά υπήρξαν πληροφορίες που συνέδεαν τον θάνατό του με ένοπλες συγκρούσεις, άλλες πηγές μίλησαν για στοχευμένη δολοφονία. Η 444η Ταξιαρχία, που ενεπλάκη σε σχετικούς ισχυρισμούς, διέψευσε κατηγορηματικά κάθε ανάμειξη.

Σύμφωνα με το Al Arabiya, το οποίο επικαλείται πηγή προσκείμενη στην οικογένεια Καντάφι, ο Σαΐφ Αλ-Ισλάμ δολοφονήθηκε από πυροβολισμούς στον κήπο της κατοικίας του στην πόλη Ζεντέν, με τέσσερις ενόπλους να διαφεύγουν. Το πρακτορείο Anadolu αναφέρει ότι οι κάμερες ασφαλείας είχαν απενεργοποιηθεί πριν από την επίθεση, στοιχείο που ενισχύει τα σενάρια οργανωμένου χτυπήματος.

Η λιβυκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παρά την πολυετή απομόνωσή του, ο Σαΐφ Αλ-Ισλάμ παρέμενε πολιτικά φορτισμένη προσωπικότητα. Όπως σημειώνει το Libya Observer, για μερίδα Λίβυων εξέφραζε τη συνέχεια του κράτους, ενώ για άλλους ενσάρκωνε την αυταρχική κληρονομιά του παρελθόντος.