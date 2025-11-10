Ο Έλον Μασκ φαίνεται να γιόρτασε με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο την έγκριση του νέου πακέτου αποζημίωσης της Tesla, αξίας έως και 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, δημοσιεύοντας στο X ένα βίντεο που δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη Grok, το νέο εργαλείο παραγωγής εικόνας και βίντεο της εταιρείας του xAI.

Το βίντεο ανέβηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (στις 4:20 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης) και δημιουργήθηκε από το prompt του ίδιου του Μασκ: «She smiles and says, ‘I will always love you.’» Στο αποτέλεσμα, μια ψηφιακή γυναίκα στέκεται σε έναν βροχερό δρόμο και λέει τα λόγια με μια εμφανώς συνθετική φωνή, δημιουργώντας μια αίσθηση παράδοξου συναισθηματικού κενού.

Advertisement

Advertisement

Μόλις 24 λεπτά αργότερα, ο Μασκ ανέβασε ένα δεύτερο Grok-βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται η Σίντνεϊ Σουίνι να λέει, με αλλοιωμένη φωνή: «You are so cringe». Τα δύο βίντεο προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο X, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως το πρώτο ήταν «το πιο divorced post όλων των εποχών», ενώ άλλοι το χαρακτήρισαν «το πιο λυπηρό πράγμα που έχει δημοσιευτεί ποτέ σε αυτό το site».

Grok Imagine prompt:



She smiles and says “I will always love you” pic.twitter.com/cjDu3MuDCZ November 8, 2025

Η κριτική ξεπέρασε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ανάμεσα στους επικριτές ξεχώρισε η 87χρονη Τζόις Κάρολ Όουτς, πολυβραβευμένη συγγραφέας. Σε ανάρτησή της, η Όουτς σχολίασε ότι «είναι περίεργο που ο Μασκ δεν δείχνει ποτέ να απολαμβάνει ή να γνωρίζει τίποτα από όσα εκτιμά σχεδόν κάθε άνθρωπος — φίλους, φύση, μουσική, ταινίες, βιβλία». Πρόσθεσε δε ότι «μοιάζει εντελώς ακαλλιέργητος» και ότι οι φτωχότεροι άνθρωποι στο Twitter ίσως έχουν περισσότερη ομορφιά και νόημα στη ζωή τους από τον “πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου”».

Ο Μασκ απάντησε αιχμηρά και λακωνικά: «Η Όουτς είναι ψεύτρα και χαίρεται να είναι κακιά. Δεν είναι καλός άνθρωπος». Η απάντησή του προκάλεσε νέο κύμα σχολίων και εντάθηκε η συζήτηση γύρω από την προσωπικότητα του δισεκατομμυριούχου και την εμμονή του με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι η ανάρτηση και η κόντρα που ακολούθησε έγιναν viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως, ακόμη και μέσα από την τεχνητή του φαντασία για την «αγάπη», ο Μασκ κατέληξε να δημιουργήσει το πιο μοναχικό βίντεο του διαδικτύου. Το περιστατικό αναδεικνύει τον συνδυασμό τεχνολογίας, προσωπικότητας και κοινωνικών δικτύων που χαρακτηρίζει τον Μασκ και τον τρόπο με τον οποίο η κάθε του κίνηση γίνεται άμεσα θέμα συζήτησης παγκοσμίως.

Πηγή: New York Post