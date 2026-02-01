Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Έλον Μασκ και τη SpaceX για τα μέτρα που ελήφθησαν, ώστε να αποτραπεί η χρήση του δορυφορικού συστήματος Starlink από τη Ρωσία για την καθοδήγηση drones πάνω από ουκρανικό έδαφος.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μιχαΐλο Φεντόροφ τόνισε ότι τα πρώτα αποτελέσματα των παρεμβάσεων είναι ήδη ορατά. «Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν αποδίδουν. Σας ευχαριστούμε που στέκεστε στο πλευρό μας. Είστε πραγματικός υπέρμαχος της ελευθερίας και φίλος του ουκρανικού λαού», έγραψε, απευθυνόμενος προσωπικά στον Έλον Μασκ.

Η τοποθέτηση του Ουκρανού υπουργού ήρθε ως απάντηση σε μήνυμα του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου, ο οποίος ανέφερε ότι οι ενέργειες της SpaceX για τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Starlink από τη Ρωσία φαίνεται να λειτουργούν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μέτρα αν χρειαστεί.

Ο Φεντόροφ διευκρίνισε ότι το Κίεβο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη SpaceX και ότι προετοιμάζονται επιπλέον παρεμβάσεις στο άμεσο μέλλον. Σε νεότερη ανάρτησή του, εξήγησε πως σχεδιάζεται η εφαρμογή συστήματος καταχώρισης και επαλήθευσης των τερματικών Starlink που λειτουργούν εντός της ουκρανικής επικράτειας. Όπως ανέφερε, οι χρήστες θα λάβουν σύντομα οδηγίες και όσοι σταθμοί δεν επιβεβαιωθούν θα απενεργοποιηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου, οι ουκρανικές αρχές είχαν εντοπίσει ρωσικά drones με σύνδεση Starlink πάνω από ουκρανικές πόλεις, γεγονός που οδήγησε σε άμεση επικοινωνία με τη SpaceX. Παράλληλα, αναλυτές του Institute for the Study of War είχαν καταγράψει ήδη από τον Δεκέμβριο την ενσωμάτωση του Starlink σε ρωσικά επιθετικά drones, αυξάνοντας σημαντικά την εμβέλειά τους.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι ρωσικές δυνάμεις απέκτησαν τους σταθμούς μέσω παράλληλων δικτύων και όχι μέσω επίσημων καναλιών της SpaceX. Η πλήρης διακοπή του Starlink στην Ουκρανία θεωρείται δύσκολη, καθώς το σύστημα αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας για τον ουκρανικό στρατό.