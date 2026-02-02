Μια σπάνια κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του, Σιβόν Ζίλις, έκανε ο Έλον Μασκ στον γάμο του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, που πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ, Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, μέλη της οικογένειας Τραμπ και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: Reuters

Ο Μασκ και η Ζίλις, πιασμένοι χέρι-χέρι, ξεχώρισαν ανάμεσα στους καλεσμένους, ένα χρόνο μετά την τελευταία τους κοινή δημόσια εμφάνιση στην ορκωμοσία του Τραμπ. Ο Μασκ φορούσε μαύρο κοστούμι με κόκκινο σατέν φουλάρι, ενώ η Ζίλις επέλεξε μίντι φόρεμα σε nude απόχρωση με κουμπιά και γιακά.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει 4 παιδιά. Η Ζίλις, που εργάζεται στη Neuralink, είχε εκφράσει την εκτίμησή της για τον Μασκ, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει κανείς που να σέβομαι και να θαυμάζω περισσότερο». Το 2021 καλωσόρισαν τα δίδυμα Σράιντερ και Αζούρ, ενώ τον Φεβρουάριο του 2024 γεννήθηκε η Αρκάντια και τον Φεβρουάριο του 2025 το τέταρτο παιδί τους, Σέλντο Λυκούργος.

Το ζευγάρι φάνηκε ευδιάθετο και σικ, ενώ οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τη θερμή υποδοχή τους στην είσοδο του Μαρ-α-Λάγκο, εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους με την κομψότητά τους.