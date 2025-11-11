Η γαελική γλώσσα, που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει αναγέννηση μέσα από ταινίες όπως The Quiet Girl και μουσικά σχήματα όπως το ριζοσπαστικό τρίο Kneecap, αποκτά τώρα ένα νέο σύμβολο: την Καθρίν Κόνολι, τη νέα πρόεδρο της Ιρλανδίας.

Η ανεξάρτητη, αριστερών πεποιθήσεων πολιτικός από το Γκάλγουεϊ θα ορκιστεί πρόεδρος σήμερα Τρίτη, μεταφέροντας ελπίδες για μια ευρύτερη αναβίωση της ιρλανδικής γλώσσας και ταυτότητας. Πρώην δικηγόρος, η 68χρονη Κόνολι έκανε τη χρήση της γαελικής κεντρικό στοιχείο της προεκλογικής της εκστρατείας, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να την καθιερώσει ως εργασιακή γλώσσα της Προεδρίας. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να φέρω τα ιρλανδικά από το περιθώριο και να τα χρησιμοποιώ στην πράξη», είπε στο Raidió na Gaeltachta.

Η επικράτησή της, με 64% των ψήφων, προκάλεσε έκπληξη στο πολιτικό κατεστημένο, καθώς επικράτησε με άνεση της κεντρώας αντιπάλου της, Χέδερ Χάμφρις, η οποία δεν μιλούσε ιρλανδικά. Αν και η προεδρία στην Ιρλανδία έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, αναμένεται ότι η Κόνολι θα αξιοποιήσει τη θέση της για την προώθηση κοινωνικών ζητημάτων και τη στήριξη της γλώσσας.

«Έφερε τη γαελική στο επίκεντρο του εθνικού διαλόγου», δήλωσε ο Κονχούρ Ο’ Μουάντιχ από τον οργανισμό Conradh na Gaeilge. «Δεν τη βλέπει ως πολιτιστικό στολίδι, αλλά ως ζωντανό εργαλείο ταυτότητας και αποαποικιοποίησης».

Η ιρλανδική γλώσσα, που κάποτε ήταν η μητρική των περισσότερων Ιρλανδών, συρρικνώθηκε δραματικά υπό τη βρετανική κυριαρχία και συνέχισε να φθίνει και μετά την ανεξαρτησία, παρά το γεγονός ότι ανακηρύχθηκε πρώτη επίσημη γλώσσα στο Σύνταγμα. Σήμερα, μόλις 2% των πολιτών τη μιλούν καθημερινά, αν και περίπου 40% δηλώνουν ότι τη γνωρίζουν.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αναζωπύρωση: τα σχολεία που διδάσκουν αποκλειστικά στα ιρλανδικά έχουν αυξηθεί από λιγότερα από 20 τη δεκαετία του 1970 σε πάνω από 200 σήμερα, ενώ τα μέσα ενημέρωσης και η ψηφιακή κουλτούρα συμβάλλουν στη διάδοσή της. Το The Quiet Girl (An Cailín Ciúin) έσπασε ταμεία σε Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι Kneecap, ιρλανδόφωνοι ράπερ, έδωσαν στη γλώσσα μια νέα, επαναστατική εικόνα.

Η νέα πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο όπου η γαελική ενισχύει την παρουσία της και στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου πρόσφατα διορίστηκε ο πρώτος επίσημος επίτροπος για την ιρλανδική γλώσσα.

«Παρότι η θέση της είναι κυρίως συμβολική, η προεδρία της Κόνολι μπορεί να αποτελέσει καθοριστική στιγμή για την παρουσία της γλώσσας στη δημόσια ζωή», υπογραμμίζει ο Ο’ Μουάντιχ. «Έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι το κράτος μπορεί να λειτουργεί, στο υψηλότερο επίπεδό του, μέσα από τα ιρλανδικά».

Mε πληροφορίες από Guardian