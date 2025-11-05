Είτε τον έχετε ακούσει να αντηχεί στις Άλπεις ως κάλεσμα των βοσκών, είτε μέσα από τη σκανδιναβική παραδοσιακή μουσική ή ακόμη στην χαρακτηριστική κραυγή του Ταρζάν που θυμίζει yodeling, είναι πολύ πιθανό να έχετε συναντήσει αυτή τη μοναδική ελβετική παράδοση σε κάποια από τις πολλές μορφές της.

Περισσότερο από ένα απομεινάρι του παρελθόντος, ο λαρυγγισμός (yodeling) αποτελεί σήμερα μια ζωντανή και δημοφιλή μορφή τραγουδιού που έχει ενταχθεί στο διεθνές μουσικό λεξιλόγιο, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στη χώρα όπου γεννήθηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελβετικής κυβέρνησης, πάνω από 12.000 άνθρωποι ασχολούνται ενεργά με τον λαρυγγισμό, μέσα από περίπου 780 συλλόγους που είναι μέλη της Ελβετικής Ένωσης Λαρυγγισμού.

Πλέον, η κυβέρνηση της Ελβετίας προτείνει επισήμως τον λαρυγγισμό ως υποψήφιο για ένταξη στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της δημόσιας ευαισθητοποίησης για τέχνες, έθιμα, παραδόσεις και γνώσεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Αν και η Ελβετία έχει τέσσερις επίσημες γλώσσες — γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ρομανσικά — η μουσικός και καθηγήτρια Nadja Räss πιστεύει πως θα έπρεπε να υπάρχει και μια πέμπτη: ο λαρυγγισμός.

Η Räss, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών της Λουκέρνης (HSLU), μεγάλωσε τραγουδώντας με αυτή την τεχνική. Το πανεπιστήμιό της ήταν το πρώτο στην Ελβετία που, πριν από επτά χρόνια, ενέταξε τη διδασκαλία του λαρυγγισμού στα προγράμματά του.

«Αναπτύξαμε προγράμματα για να εξασφαλίσουμε το μέλλον αυτής της τέχνης. Ένα από αυτά είναι να εισαγάγουμε τον λαρυγγισμό στα δημοτικά σχολεία», εξήγησε η Räss. Όπως ανέφερε, είκοσι δάσκαλοι στην Ελβετία γνωρίζουν ήδη την τεχνική και την εφαρμόζουν πιλοτικά στις τάξεις τους.

«Ένας από τους στόχους της ζωής μου είναι, όταν φύγω, κάθε παιδί στην Ελβετία να έχει έρθει σε επαφή με τον λαρυγγισμό κατά τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου», πρόσθεσε.

Η UNESCO, με έδρα το Παρίσι, αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της σχετικά με την ένταξη του λαρυγγισμού έως το τέλος του έτους.