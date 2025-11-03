Τουλάχιστον 36.000 άνθρωοι στο Σουδάν έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από την πτώση της πόλης Ελ Φάσερ στα χέρια των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), σύμφωνα με τον Οργανισμό Μετανάστευσης του ΟΗΕ (IOM).

Οι πρόσφυγες κατευθύνονται προς την πόλη Ταουίλα, η οποία ήδη φιλοξενεί περίπου 652.000 εκτοπισμένους ανθρώπους.

Η περιοχή του Κορντοφάν, ανατολικά του Νταρφούρ, έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες σε νέο πεδίο μαχών στον διετή εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του σουδανικού στρατού (SAF) και της παραστρατιωτικής ομάδας RSF.

🇸🇩 More than 62,000 people were displaced within four days in Sudan's El-Fasher amid worsening insecurity



▪ On Oct 26, the paramilitary RSF took control of El-Fasher and carried out reported massacres against civilians, according to organizations



▪ Since April 2023,… pic.twitter.com/mSBO7ZPjlg November 3, 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου 36.825 άνθρωποι έχουν φύγει από πέντε τοποθεσίες στη Βόρεια Κορντοφάν μεταξύ 26 και 31 Οκτωβρίου, δηλαδή από την ημέρα που το Ελ Φάσερ έπεσε στα χέρια του RSF. Οι περισσότεροι πρόσφυγες ταξιδεύουν με τα πόδια.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν έντονη αύξηση της παρουσίας τόσο των δυνάμεων του RSF όσο και του στρατού σε πόλεις και χωριά της Βόρειας Κορντοφάν. Οι δύο πλευρές μάχονται για τον έλεγχο της Ελ Ομπέιντ, πρωτεύουσας της πολιτείας και κομβικού σημείου ανεφοδιασμού που συνδέει το Νταρφούρ με το Χαρτούμ και διαθέτει αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τον Guardian, μέλος του RSF δήλωσε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε την Κυριακή (2/11) ότι «όλες οι δυνάμεις μας έχουν συγκεντρωθεί στο μέτωπο της Μπάρα», βόρεια της Ελ Ομπέιντ, ισχυριζόμενο πως το RSF έχει ήδη καταλάβει την περιοχή.

Our colleague in Tawila spoke to people displaced from El Fasher.



🔴Loss of family, no food, no water.



Conditions in Tawila are dire: safe water is limited, markets have collapsed, food, fuel and medical supplies are nearly depleted.



💙You can help: https://t.co/JzIBagDkvp pic.twitter.com/FVtv71ZajF November 1, 2025

Κάτοικοι από τα χωριά δυτικά της Ελ Ομπέιντ ανέφεραν ότι έχουν αυξηθεί τα οχήματα του RSF μετά την πτώση του Ελ Φάσερ. Ένας αγρότης είπε ότι «έχουμε σταματήσει να πηγαίνουμε στα χωράφια μας από φόβο για συγκρούσεις». Άλλοι ανέφεραν επίσης σημαντική αύξηση στρατιωτικών οχημάτων και οπλισμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η Μάρθα Πόμπι, βοηθός γενική γραμματέας του ΟΗΕ για την Αφρική, προειδοποίησε πρόσφατα για «εκτεταμένες θηριωδίες» και «εθνοτικά κίνητρα για αντίποινα» από το RSF στην περιοχή Μπάρα, συγκρίνοντας την κατάσταση με εκείνη στο Νταρφούρ, όπου το RSF έχει κατηγορηθεί για μαζικές δολοφονίες, σεξουαλική βία και απαγωγές εναντίον μη αραβικών εθνοτικών ομάδων μετά την πτώση του Ελ Φάσερ.

#ICYMI: As the Rapid Support Forces push into Sudan's el-Fasher, survivors describe fleeing under gunfire, as the UN warns the violence may spread to North Kordofan. Millions have already been displaced during two years of war, enduring hunger, assault, and siege conditions. pic.twitter.com/iqS2fKrPPf Advertisement November 1, 2025

Ο Πάπας Λέων απηύθυνε έκκληση την Κυριακή (2/11) για άμεση κατάπαυση του πυρός και άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων στο Σουδάν, λέγοντας ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων και τα εμπόδια στη βοήθεια «προκαλούν απαράδεκτα δεινά».

Ο Σουδανός πρέσβης στην Αίγυπτο, Ιμαντελντίν Μουσταφά Αντάουι, κατηγόρησε το RSF για εγκλήματα πολέμου στο Ελ Φάσερ και τόνισε ότι η κυβέρνηση του Σουδάν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την παραστρατιωτική οργάνωση, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να την χαρακτηρίσει τρομοκρατική.

(Με πληροφορίες από Guardian)

