Αστυνομικοί στις ΗΠΑ πέρασαν χειροπέδες σ’έναν έφηβο, αφού ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) ανέφερε λανθασμένα ότι κρατούσε όπλο, ενώ στην πραγματικότητα κρατούσε ένα πακέτο πατατάκια.

«Εμφανίστηκε η αστυνομία, περίπου οκτώ περιπολικά, και όλοι βγήκαν με τα όπλα στραμμένα προς το μέρος μου και μου έλεγαν να ξαπλώσω στο έδαφος», δήλωσε ο 16χρονος μαθητής από τη Βαλτιμόρη, Τάκι Άλεν, στο τοπικό κανάλι WMAR-2 News.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας της Βαλτιμόρης δήλωσε ότι οι αστυνομικοί του «αντέδρασαν κατάλληλα και αναλογικά με βάση τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους εκείνη τη στιγμή».

Ανέφερε ότι η ειδοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στάλθηκε σε ανθρώπινους ελεγκτές, οι οποίοι δεν εντόπισαν καμία απειλή, αλλά ο διευθυντής του σχολείου δεν το αντιλήφθηκε και επικοινώνησε με την ομάδα ασφαλείας του σχολείου, η οποία τελικά κάλεσε τους αστυνομικούς.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις από ορισμένους, οι οποίοι ζήτησαν την αναθεώρηση των διαδικασιών των σχολείων σχετικά με τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών.

Ο Άλεν δήλωσε στο τοπικό κανάλι ότι είχε τελειώσει ένα σακουλάκι Doritos μετά την προπόνηση ποδοσφαίρου και έβαλε το άδειο πακέτο στην τσέπη του.

Είπε ότι 20 λεπτά αργότερα κατέφθασαν ένοπολοι αστυνομικοί.

«Μου είπε να γονατίσω, με συνέλαβαν και μου έβαλαν χειροπέδες», είπε.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας της Βαλτιμόρης δήλωσε στο BBC News ότι ο κ. Άλεν δέθηκε με χειροπέδες, αλλά δεν συνελήφθη.

«Το περιστατικό επιλύθηκε με ασφάλεια αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε απειλή», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Ο Άλεν είπε ότι τώρα περιμένει εντός κτηρίου μετά την προπόνηση ποδοσφαίρου, καθώς δεν θεωρεί ότι είναι «αρκετά ασφαλές να βγαίνει έξω, ειδικά όταν τρώει ένα σακουλάκι πατατάκια ή πίνει κάτι».

