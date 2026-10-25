Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Ματσάδο, επέστρεψε στη Βενεζουέλα έπειτα από μήνες στο εξωτερικό - Πηγή: Reuters

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Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επέστρεψε στη χώρα της, τη Βενεζουέλα, έπειτα από σχεδόν δέκα μήνες εξορίας, σε μια εξέλιξη που δημιουργεί νέα δεδομένα στην πολιτική σκηνή.

Η ίδια ανακοίνωσε την επιστροφή της με μια λιτή αλλά συμβολική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ:

«Estoy aquí. Con ustedes» – «Είμαι εδώ. Μαζί σας».

#Urgente #Internacionales

Venezuela, la líder opositora y ganadora del Premio de la Paz, María Corina Machado, arribó a su país y como primer acto acudió a una iglesia ubicada en el Estado de Lara. pic.twitter.com/JITQHgV5ZW Advertisement Advertisement October 25, 2026

Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, η Ματσάδο εμφανίστηκε σε εκκλησία στην πολιτεία Λάρα, όπου την υποδέχθηκαν υποστηρικτές της.

Η επιστροφή της πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο και την ανάληψη της προσωρινής προεδρίας από την Ντέλσι Ροντρίγκες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της Ουάσιγκτον. Παρά τη συνεργασία της κυβέρνησης Τραμπ με τη Ροντρίγκες, η Ματσάδο επιδιώκει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημοκρατική μετάβαση και να πιέσει για τη διεξαγωγή ελεύθερων προεδρικών εκλογών.

Πηγή: Reuters

Ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος Εντμούντο Γκονσάλες επιβεβαίωσε επίσης την επιστροφή της, ανακοινώνοντας ότι σκοπεύει σύντομα να βρεθεί στο πλευρό της.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι πώς θα αντιδράσουν η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας και ο Λευκός Οίκος στην επανεμφάνιση της Ματσάδο στο εσωτερικό της χώρας.

Η ίδια και οι υποστηρικτές της επαναλαμβάνουν το σύνθημα:

«¡Hasta el final!» – «Μέχρι το τέλος!»