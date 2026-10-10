Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Mukesh Ambani και η εταιρεία του, Reliance Industries, αναδείχθηκαν στους μεγαλύτερους αγοραστές αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα μετά από σχετική πίεση των ΗΠΑ.

Το διυλιστήριο Jamnagar της Reliance απορρόφησε το 76% των συνολικών ινδικών εισαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή διυλιστηρίου στη Βενεζουέλα με τη συμμετοχή της Reliance, αν και η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει το μέγεθος της επένδυσης.

Παρά τις νέες αυτές προμήθειες, η Ινδία παραμένει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου παγκοσμίως, ξεπερνώντας σε ποσότητες τις εισαγωγές από τη Βενεζουέλα.

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Ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Mukesh Ambani, είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής του αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας εκτός ΗΠΑ, μετά από μια συμφωνία 300 δισ. δολαρίων με τον ΝτόναλντΤραμπ.

Ο Τραμπ πιέζει την Ινδία να αγοράσει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μετά την βίαιη απομάκρυνση Μαδούρο,με την Reliance Industries, εταιρεία του ομίλου Αμπάνι, να έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο εισαγωγέα την ώρα που άλλες κρατικές εταιρείες πετρελαίου αγοράζουν ευκαιριακά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που δημοσιεύει το CNBC.

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«Το διυλιστήριο Jamnagar της Reliance ήταν ο κύριος προορισμός για το αργό πετρέλαιο Βενεζουέλας στην Ινδία και αναμένουμε να παραμείνει ο κύριος αγοραστής», δήλωσε στο CNBC ο Sumit Ritolia, επικεφαλής αναλυτής έρευνας στην Kpler.

Τον Σεπτέμβριο, η Ινδία εισήγαγε 257.000 βαρέλια αργού πετρελαίου Βενεζουέλας την ημέρα, εκ των οποίων το 76% πήγε στην Reliance Industries, σύμφωνα με τα στοιχεία. Το διυλιστήριο Jamnagar είναι το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο ιδιωτικό διυλιστήριο στον κόσμο με δυναμικότητα επεξεργασίας αργού πετρελαίου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, κυρίως το είδοπς του αργού που παράγει η Βενεζουέλα, σύμφωνα με την Reliance.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα κατασκευάσουν το πρώτο διυλιστήριο στη Βενεζουέλα εδώ και 50 χρόνια, με επενδύσεις από την ινδική Reliance Industries η οποία είναι η πιο πολύτιμη εταιρεία στην Ινδία, με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 169 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 300 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ — Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος με την Reliance να μην έχει επιβεβαιώσει το μέγεθος της επένδυσης,.

Οι αγορές της Reliance από τη Βενεζουέλα έρχονται σε μια εποχή που η προμήθεια ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία έχει προκαλέσει την οργή των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα την επιβολλή δασμών έως και 100% στις χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο από τη Μόσχα.

Ενώ οι προμήθειες πετρελαίου τον Σεπτέμβριο από τη Ρωσία προς την Ινδία έχουν «μεωθεί» από τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα του Ιουνίου και του Ιουλίου, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον ισχυρότερο ανταγωνισμό μεταξύ Πεκίνου και Νέου Δελχί και όχι στην απειλή δασμών, δήλωσε ο Ritolia.

Η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος προορισμός για ρωσικό αργό πετρέλαιο, εξασφαλίζοντας προμήθεια 1,82 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα τον Σεπτέμβριο έναντι 1,49 mbd της Κίνας, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, πολύ περισσότερο από τις αγορές της Βενεζουέλας.

Για τον Οκτώβριο, 350.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως από τη Βενεζουέλα προορίζονται για την Ινδία, αν και ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν να φτάσουν τον Νοέμβριο λόγω της μεγάλης διάρκειας του ταξιδιού, δήλωσε ο Ριτόλια.