Η εταιρεία βρεφικών τροφών HiPP γνωστοποίησε χθες, Δευτέρα 20 Απριλίου, ότι έχει γίνει στόχος απόπειρας εκβιασμού, καθώς στην Αυστρία εντοπίστηκε βρεφική τροφή της μολυσμένη με ποντικοφάρμακο. «Η HiPP έχει πέσει θύμα εκβιασμού», ανέφερε χαρακτηριστικά η οικογενειακή εταιρεία σε επίσημη δήλωσή της.

Συγκεκριμένα, ένα βαζάκι 190 γραμμαρίων βρεφικής τροφής με καρότο και πατάτα, που περιείχε ποντικοφάρμακο, κατασχέθηκε το Σαββατοκύριακο στην περιοχή Μπούργκενλαντ της Αυστρίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τουλάχιστον δύο τέτοια βαζάκια είχαν διανεμηθεί στην ίδια περιοχή, με το ένα από αυτά να παραμένει ακόμη άφαντο και να αναζητείται επειγόντως.

Η αστυνομία στην πόλη Ίνγκολστατ της Βαυαρίας ανακοίνωσε ότι συνολικά πέντε μολυσμένα βαζάκια βρεφικής τροφής εντοπίστηκαν σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία. Η HiPP ανέφερε ότι ο εκβιαστής απέστειλε το μήνυμα μέσω γενικής ομαδικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία στο πλαίσιο της τυπικής διαδικασίας ελέγχεται μόνο σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Η εταιρεία υπογράμμισε ότι ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές μόλις έλαβε γνώση της υπόθεσης και παράλληλα δημιούργησε εσωτερική ομάδα διαχείρισης κρίσης.

Τι ισχύει για την Ελλάδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελληνική αγορά, καθώς η ανάκληση αφορά συγκεκριμένες παρτίδες που διατέθηκαν σε άλλες χώρες, κυρίως μέσω καταστημάτων στην Αυστρία. Όπως διευκρινίζεται, τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα δεν επηρεάζονται και θεωρούνται ασφαλή.

Μέχρι στιγμής, ούτε η αστυνομία ούτε η εταιρεία έχουν δημοσιοποιήσει τι ακριβώς ζητά ο εκβιαστής. Αυστριακοί εισαγγελείς έχουν ανακοινώσει ότι διεξάγουν έρευνα για πιθανή εσκεμμένη ενέργεια με στόχο τον κίνδυνο της δημόσιας ασφάλειας.

Προκαταρκτικοί τοξικολογικοί έλεγχοι επιβεβαίωσαν την παρουσία ποντικοφάρμακου στο βαζάκι που βρέθηκε στην Αυστρία, ενώ περαιτέρω αναλύσεις αναμένεται να προσδιορίσουν τη συγκέντρωση της ουσίας και τον πιθανό κίνδυνο σε περίπτωση κατανάλωσης.

Η HiPP τόνισε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την ποιότητα ή τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων της και το χαρακτήρισε ως «εξωτερική εγκληματική παρέμβαση».

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Κλέμενς Πρέιζινγκ, επιβεβαίωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι αντίστοιχα μολυσμένα βαζάκια εντοπίστηκαν επίσης στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Στις δύο αυτές χώρες, καταστήματα λιανικής απέσυραν προληπτικά όλα τα προϊόντα HiPP από τα ράφια.

Η HiPP είναι οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε πριν από 120 χρόνια στη Βαυαρία της Γερμανίας, ενώ σήμερα η έδρα της βρίσκεται στο Σάχσελν της περιφέρειας Όμπβαλντεν στην Ελβετία.