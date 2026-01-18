Σε αντίθεση με όσα δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και παρά τη δημόσια διαβεβαίωση του ιρανικού ΥΠΕΞ ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη εκτέλεσή του, φαίνεται πλέον ότι ο πρώτος συλληφθείς διαδηλωτής, ο Ερφάν Σολτάνι, ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί στις 13 Ιανουαρίου, εκτελέστηκε πράγματι εκείνη την ημέρα.

Η οικογένειά του δεν έχει λάβει άδεια να τον συναντήσει και δεν έχει ενημερωθεί για την τύχη του. Πιστεύουν ότι το καθεστώς προχώρησε στην εκτέλεσή του και αποκρύπτει σκόπιμα την είδηση.

Suspicions are growing that arrested protester Erfan Soltani was killed by the Islamic Republic. Nothing has been confirmed, but this is what the family has reported: pic.twitter.com/h4OB3XAkTp — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 17, 2026

Τις τελευταίες ώρες, δημοσιεύματα –κυρίως από ισραηλινά μέσα που επικαλούνται πηγές εντός της Τεχεράνης– κάνουν λόγο για τον θάνατό του. Αρχικά υπήρξαν διαρροές ότι το ιρανικό καθεστώς αψήφησε το τελεσίγραφο Τραμπ για πάγωμα των εκτελέσεων και προχώρησε κρυφά στην εκτέλεσή του εντός της φυλακής. Στη συνέχεια, το ισραηλινό i24news μετέδωσε ότι ο Σολτάνι ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στο κελί του.

Σε αυτό το κλίμα, η Ισραηλινή δημοσιογράφος Έμιλι Σρέιντερ δημοσίευσε βίντεο με μέλος ανθρωπιστικής οργάνωσης, που διατηρεί επαφή με την οικογένεια Σολτάνι και βρίσκεται εκτός Ιράν. Στο βίντεο μεταφέρεται η δραματική έκκληση της οικογένειας να δοθούν άμεσα αξιόπιστα στοιχεία ζωής, ενώ σημειώνεται ότι οι Αρχές αρνούνται να τους γνωστοποιήσουν ακόμη και το πού κρατείται ο διαδηλωτής, γεγονός που ενισχύει τους φόβους ότι είναι νεκρός.

#Breaking: Contrary to what U.S. President #Trump stated, and despite claims by Islamic regime officials, including Araghchi, it now appears that the first detained protester, Erfan Soltani, who was scheduled to be executed on January 13, was in fact executed on that day.



His… pic.twitter.com/ryVJ5tlzEZ — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 17, 2026

Οι φήμες πληθαίνουν, ενώ το Ιράν αποφεύγει να δώσει οποιαδήποτε επίσημη απάντηση. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να ζητήσει άμεσα αποδείξεις ζωής του Σολτάνι, την ώρα που η υπόθεση συμπίπτει με την άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Λίνκολν» στον Περσικό Κόλπο.

Ο 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής είχε μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες σε απρόσμενο μοχλό πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη.