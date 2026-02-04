Οι αρχές της Μαλαισίας έκλεισαν ένα εστιατόριο μετά από ένα βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνεται το προσωπικό του να πλένει τα υπολείμματα φαγητού για να τα ξαναχρησιμοποιήσουν και να τα σερβίρουν ξανά.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, φέρεται να έδειχνε το προσωπικό του εστιατορίου να πλένει τα υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού, όπως κοτόπουλο, αρνί και τόφου, πριν τα τοποθετήσει σε δίσκους για επαναχρησιμοποίηση.

Το εστιατόριο στο Palm Mall της πόλης Seremban σερβίρει ένα δημοφιλές μαλαισιανό πιάτο που ονομάζεται nasi kandar, σύμφωνα με την Malay Mail.

Το άτομο που δημοσίευσε το βίντεο ισχυρίστηκε ότι επισκεπτόταν το εμπορικό κέντρο και παρατήρησε κάποια δραστηριότητα πίσω από το εστιατόριο γύρω στα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την εφημερίδα New Straits Times. «Ένας υπάλληλος έπλενε τα υπολείμματα φαγητού, όπως κοτόπουλο, αρνί και τόφου, πριν τα τοποθετήσει σε δίσκους», ανέφερε.

«Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».

Όταν αντιμετώπισαν τους εργαζόμενους σχετικά με την πρακτική αυτή, ένας από αυτούς φέρεται να αναγνώρισε ότι τα τρόφιμα θα μαγειρευόταν ξανά, αλλά επέμεινε ότι «δεν ήταν επικίνδυνο». Μόλις το βίντεο έγινε viral, το υπουργείο υγείας της πολιτείας Negeri Sembilan επιβεβαίωσε ότι είχε ξεκινήσει έρευνα.

«Μόλις ενημερώθηκα για το περιστατικό και έστειλα υπαλλήλους στον χώρο για να διεξαγάγουν έρευνα. Εάν οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποδειχθούν αληθινοί, θα ληφθούν αυστηρά μέτρα», δήλωσε η Δρ Zuraida Mohamed, διευθύντρια του υπουργείου Υγείας. «Συνιστούμε επίσης στο κοινό να χρησιμοποιεί τα σωστά κανάλια για να υποβάλλει επίσημες καταγγελίες».

Στη συνέχεια, οι αρχές εξέδωσαν διαταγή κλεισίματος του εστιατορίου, με ισχύ 14 ημερών, σύμφωνα με το μαλαισιανή νομοθεσία.