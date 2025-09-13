Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στην Εθνική Ανδρών για τη νίκη της με 94-68 απέναντι στην Ελλάδα, στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, που διεξήχθη την Παρασκευή (12/9) στη Ρίγα.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Ερντογάν ανάρτησε συγχαρητήρια δήλωση στα κοινωνικά δίκτυα, σημειώνοντας: «Συγχαίρω ολόψυχα την Εθνική Μπάσκετ Ανδρών, η οποία έπαιξε εξαιρετικά, απέκλεισε την Ελλάδα και προκρίθηκε στον τελικό. Ο Θεός να σας βοηθήσει στον μεγάλο αγώνα· εύχομαι το πρωτάθλημα να γίνει δικός σας στόχος».

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Νεολαίας και Αθλητισμού, Οσμάν Ασκίν Μπακ, που βρισκόταν στα αποδυτήρια μαζί με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Χινταγιέτ Τούρκογλου. Ο υπουργός παρέδωσε το τηλέφωνο στον ομοσπονδιακό τεχνικό, Εργκίν Αταμάν.

Κατά τη συνομιλία, ο Ερντογάν ανέφερε:«Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Ευχαριστώ θερμά εσένα, τον Χινταγιέτ Τούρκογλου και όλους τους αθλητές για τη χαρά που μας προσφέρατε. Συγχαρητήρια και σας εύχομαι κάθε επιτυχία».

Ο Αταμάν απάντησε:«Την Κυριακή αντιμετωπίζουμε τη Γερμανία στον τελικό. Θεού θέλοντος, θα κερδίσουμε και εκεί. Η δεύτερη θέση δεν μας ικανοποιεί».

Μετά τη συνομιλία, οι διεθνείς χειροκρότησαν, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους προς τον Πρόεδρο για τα συγχαρητήριά του.