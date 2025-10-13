Τουλάχιστον 27 άτομα σκοτώθηκαν σε σκληρές συγκρούσεις μεταξύ μελών της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και ενόπλων της οικογένειας Ντουγκμούς στην πόλη της Γάζας, σε μια από τις πιο φονικές εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων από τότε που σταμάτησαν οι μεγάλης κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Ένοπλοι της Χαμάς αντάλλασσαν πυρά με μαχητές της φατρίας Ντουγκμούς κοντά στο ιορδανικό νοσοκομείο στην πόλη, ανέφεραν μάρτυρες που επικαλείται το ΒΒC. Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς είπε πως δυνάμεις ασφαλείας τους περικύκλωσαν και ενεπλάκησαν σε σφοδρή σύγκρουση μαζί τους για να τους συλλάβουν. Το υπουργείο είπε ότι 8 μέλη της Χαμάς είχαν σκοτωθεί σε «ένοπλη επίθεση από μια πολιτοφυλακή».

Ιατρικές πηγές είπαν πως 19 μέλη των Ντουγκμούς και 8 μαχητές της Χαμάς είχαν σκοτωθεί από τότε που άρχισαν οι συγκρούσεις το Σάββατο. Μάρτυρες είπαν ότι οι συγκρούσεις είχαν αρχίσει στη συνοικία Τελ αλ Χάουα στη νότια πόλη της Γάζας, αφού πάνω από 300 ένοπλοι της Χαμάς πραγματοποίησαν έφοδο σε οικοδομικό τετράγωνο όπου ήταν οχυρωμένοι οι μαχητές των Ντουγκμούς. Κάτοικοι περιέγραφαν σκηνές πανικού, με οικογένειες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Η οικογένεια Ντουγκμούς είναι μια από τις πιο ισχυρές φατρίες της Γάζας και είχε εδώ και καιρό τεταμένες σχέσεις με τη Χαμάς, και ένοπλοί της είχαν συγκρουστεί με μέλη της οργάνωσης και άλλες φορές στο παρελθόν.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς είπε ότι οι δυνάμεις προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την τάξη, προειδοποιώντας πως «οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός του πλαισίου της αντίστασης» θα αντιμετωπιζόταν αυστηρά.

Η Χαμάς νωρίτερα είχε πει πως ένοπλοι της φατρίας είχαν σκοτώσει δύο μαχητές της και τραυματίσει άλλους δύο, προκαλώντας επιχείρηση εναντίον τους. Ωστόσο πηγή της φατρίας Ντουγκμούς είπε σε τοπικά ΜΜΕ ότι οι δυνάμεις της Χαμάς είχαν πάει σε κτίριο που στέγαζε το ιορδανικό νοσοκομείο, όπου είχε καταφύγει η οικογένεια μετά την καταστροφή των σπιτιών της στη συνοικία αλ Σάμπρα. Η πηγή αυτή είπε ότι η Χαμάς προσπάθησε να διώξει την οικογένεια από το κτίριο για να στήσει εκεί νέα βάση της.