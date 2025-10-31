Το 2001, ο Έλβις Πρίσλεϊ κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα του Forbes με τις πιο κερδοφόρες περιουσίες διασημοτήτων, και ο Βασιλιάς έχει εμφανιστεί σε κάθε έκδοση της κατάταξης τα τελευταία 25 χρόνια, κερδίζοντας πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ωστόσο, ένα άλλο μέλος της μουσικής αφρόκρεμας είναι αυτό που έχει πραγματικά σπάσει το ρεκόρ των μεταθανάτιων κερδών: ο πρώην γαμπρός του Έλβις, Μάικλ Τζάκσον.

Η περιουσία του Βασιλιά της Ποπ έχει αποφέρει το εκπληκτικό ποσό των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το θάνατό του το 2009, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, κατακτώντας για άλλη μια φορά την πρώτη θέση στη φετινή λίστα με κέρδη 105 εκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους 12 μήνες. «Όσον αφορά τα κέρδη από περιουσίες», λέει ένας γνωστός δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα κληρονομιάς στο Forbes, «πρώτος είναι ο Mάικλ Τζάκσον, ακολουθεί ένα τεράστιο χάσμα και μετά όλοι οι άλλοι».

Ο Τζάκσον είχε την ευφυΐα να αγοράσει το 1985 τον κατάλογο της ATV ο οποίος περιλάμβανε στα 4.000 τραγούδια του σχεδόν όλες τις επιτυχίες που έγραψαν μαζί ο Τζον Λένον και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Αυτή η επένδυση απέφερε τελικά 750 εκατομμύρια δολάρια το 2016 (περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σήμερα) όταν οι απόγονοι πούλησαν το μερίδιό της στη Sony.

Ακόμη και οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων δεν στάθηκαν ικανές να «τσαλακώσουν» την εικόνα του, την ώρα που πολλές παράπλευρες δραστηριότητες, όπως μια παράσταση στο Cirque du Soleil, έφερναν τεράστια κέρδη.

The Highest-Paid Dead Celebrities Of 2025



For the 25th annual Forbes ranking, The Notorious B.I.G., Miles Davis and Jimmy Buffett join a heavenly lineup of musicians as the greatest earners in the great beyond. https://t.co/PVbSxNUl6q



Illustration: Michael Gambriel pic.twitter.com/AGGvvxlrUF — Forbes (@Forbes) October 31, 2025

Η λίστα του Forbes με τις διασημότητες που κέρδισαν το 2024 τα περισσότερα μετά τον θάνατό τους

Μάικλ Τζάκσον – 105 εκατ. δολάρια

Βασιλιάς της ποπ, αλλά και βασιλιάς στα κέρδη ο Μάικλ Τζάκσον, οι απόγονοι του οποίου πούλησαν πέρυσι τον μισό κατάλογό του στη Sony για 600 εκατ. δολάρια, ενώ κατάφεραν να διαπραγματευτούν και μεγαλύτερο μερίδιο από τα δικαιώματα που ήδη έχουν.

Πέρα από τα μουσικά, τα δικαιώματα από μια σειρά άλλα θεάματα φέρνουν μόνιμα κέρδη, ενώ τον Απρίλιο του 2026 περιμένουμε και την ταινία για τη ζωή του με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Τζααφάρ.

Δρ. Σους – 85 εκατ. δολάρια

Στην Ελλάδα είναι μάλλον άγνωστος σαν όνομα, αλλά στις ΗΠΑ ο παραμυθάς και σκιτσογράφος Θίοντορ Γκάιζελ, που υπέγραφε σαν «Δρ. Σους» είναι όνομα που γνωρίζει καλά κάθε παιδί.

Ακόμη και σήμερα, δεκαετίες μετά τον θάνατό του, το 1991, πουλά περισσότερα από νεότερους συγγραφείς όπως η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ του «Χάρι Πότερ». Πουλά και διασκευάζεται, όπως το πολύ δημοφιλές βιβλίο του ««The Cat In The Hat» («Η γάτα στο καπέλο») που θα βγει στις αίθουσες το 2026.

Ρίτσαρντ Ράιτ και Σιντ Μπάρετ – 81 εκατ. δολάρια.

Τα δύο μέλη των Pink Floyd που δεν είναι πια στη ζωή κέρδισαν πολλά κυρίως από την πώληση του καταλόγου του θρυλικού συγκροτήματος στη Sony. Τα κέρδη μοιράστηκαν όλα τα μέλη του συγκροτήματος, έστω και αν στο όνομα των Ράιτ και Μπάρετ είναι σχετικά λίγα τραγούδια.

The Notorious B.I.G. – 80 εκατ. δολάρια

Ο θρύλος της ραπ, που δολοφονήθηκε στα 24 του, «κέρδισε» και αυτός από την πώληση του καταλόγου του – μια τακτική που πλέον τη συνηθίζουν πολλοί τραγουδιστές και συγκροτήματα. Στην περίπτωση του B.I.G μιλάμε και για πολύ υλικό που κυκλοφόρησε μετά θάνατον.

Μάιλς Ντέιβις – 21 εκατ. δολάρια

Λίγο πριν συμπληρωθούν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου τζαζίστα, ο κατάλογός του πωλήθηκε σε εταιρεία. Οι απόγονοί του σκέφτονται να εκμεταλλευτούν την επέτειο για να τον ξαναφέρουν στο προσκήνιο.

Έλβις Πρίσλεϊ – 17 εκατ. δολάρια

Δικαιώματα από τον μουσικό κατάλογο, διαχείριση της περίφημης Graceland και άλλες επιχειρήσεις: όσα άφησε ο Έλβις Πρίσλεϊ όταν πέθανε το 1977 είναι ένα μπερδεμένο δίκτυο εταιρειών και συμμετοχών από την οικογένεια.

Όπως και αν έχουν τα πράγματα, τα κέρδη είναι υπαρκτά και η ροή τους σχεδόν μισό αιώνα τώρα συνεχής.

Τζίμι Μπάφετ – 14 εκατ. δολάρια

Σχετικά άγνωστος και αυτός στην Ελλάδα, ο δημιουργός της αλυσίδας εστίασης και αναψυχής Margaritaville κέρδισε αρκετά για να αποκτήσει μετά θάνατον ο Μπάφετ τον τίτλο του δισεκατομμυριούχου. Άφησε στην οικογένειά του δύο καταπιστεύματα, ένα για τα παιδιά του και ένα άλλο για τη χήρα του, η οποία είναι σε διαμάχη με τον συνδιαχειριστή.

Μπομπ Μάρλεϊ – 13 εκατ. δολάρια

Οι διαχειριστές της μουσικής κληρονομιάς του Μάρλεϊ δεν έχουν μείνει στους δίσκους, πουλώντας την εικόνα του σε δεκάδες προϊόντα, από καφέδες στα αρώματα και από τις τσάντες και τις αφίσες στην… κάνναβη.

Τζον Λένον – 12 εκατ. δολάρια

Αν και δεν έχει υπάρχει πια η «χρυσοτόκος όρνιθα» του καταλόγου των Beatles (που πλέον ανήκει στη Sony), η επιτυχημένη σόλο καριέρα του Λένον μέχρι τη δολοφονία του το 1980, αποδεικνύεται επικερδής. Γίνεται δε ακόμη επικερδέστερη αν μετρήσουμε και την πώληση της εικόνας του Λένον, όπως και τον άλλων τριών «Σκαθαριών».

Prince – 11 εκατ. δολάρια

Δέκα χρόνια από τον αιφνίδιο θάνατο του Αμερικανού μουσικού που πέθανε χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη, οι κληρονόμοι του εξακολουθούν να αγωνίζονται στα δικαστήρια για το ποιος θα καρπωθεί την περιουσία του. Ξεπερνά τα 150 εκατ. δολάρια, με προοπτική να μεγαλώσει και άλλο αν αληθεύουν οι φήμες ότι άφησε πάρα πολύ ανέκδοτο υλικό υψηλής ποιότητας.

Άρνολντ Πάλμερ – 11 εκατ. δολάρια

Ο πάμπλουτος γκόλφερ που επινόησε ένα ποτό με μισό-μισό παγωμένο τσάι και λεμονάδα εξακολουθεί να φέρνει εκατομμύρια στην οικογένειά του.

Κόμπι Μπράιαντ – 10 εκατ. δολάρια

Ο πρόωρος και τραγικός θάνατος του σούπερ σταρ του NBA δεν σταμάτησε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, με την οικογένεια να κερδίζει πολλά από τα αθλητικά παπούτσια στο όνομά του.