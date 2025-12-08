Ρεκόρ πλούτου κατέγραψαν το 2024 οι 400 πλουσιότεροι Αμερικανοί, με τη συνολική περιουσία τους να εκτιμάται στα 6,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Παρά την εντυπωσιακή αύξηση, η φιλανθρωπική τους προσφορά κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, φτάνοντας μόλις το 4,6% της καθαρής τους περιουσίας. Περίπου το 75% των δισεκατομμυριούχων δώρισε λιγότερο από το 5% του πλούτου του, ενώ το 40% κάτω από 1%.

Billionaire philanthropists John and Laura Arnold have made fiscal responsibility a signature cause.



So when Congress passed Trump's tax bill they called it “catastrophic” https://t.co/vpO4wpZv2E pic.twitter.com/tRj7Ny1y0r Advertisement Advertisement July 15, 2025

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ξεχώρισε ένα ζευγάρι από το Χιούστον του Τέξας. Η Λόρα και ο Τζον Άρνολντ δώρισαν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από το 40% της συνολικής περιουσίας τους.

Η απόφασή τους αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνονται πλέον στη λίστα Forbes 400, διατηρώντας ωστόσο την ανώτατη βαθμολογία φιλανθρωπίας.

"Laura and John Arnold Foundation (LJAF) makes strategic investments in criminal justice, education, public accountability, and research integrity."https://t.co/67KkLohETs pic.twitter.com/iuW88PcniR — Jewels1984 (@Jewels139o14) April 24, 2025

Οι δωρεές τους κατευθύνονται κυρίως στην εκπαίδευση και στη μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, με έμφαση σε προγράμματα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και έχουν μετρήσιμα κοινωνικά αποτελέσματα.

Από το 2010 έχουν υπογράψει το Giving Pledge, δεσμευόμενοι να προσφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους σε κοινωφελείς σκοπούς.

Στην κορυφή των πιο γενναιόδωρων βρίσκονται επίσης ο Τζορτζ Σόρος, που έχει διαθέσει πάνω από το 75% της περιουσίας του, η Λιν Σούστερμαν με πάνω από 45% και η Μακένζι Σκοτ με 36%. Ο Γουόρεν Μπάφετ παραμένει πρώτος σε απόλυτα ποσά, με συνολικές δωρεές άνω των 64,8 δισ. δολαρίων.

(Με πληροφορίες από DailyMail)