O ζωντανός θρύλος του τένις, ο Ρότζερ Φέντερερ, έγινε ο έβδομος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην ιστορία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσίευσε το Forbes την Παρασκευή.

Ο Ελβετός σταρ, ο οποίος αποσύρθηκε από το άθλημα το 2022, πιστεύεται ότι η περιουσία του έχει πλέον καθαρή αξία 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, η οποία ενισχύεται σημαντικά από τη μειοψηφική συμμετοχή του στην ελβετική μάρκα παπουτσιών και ενδυμάτων On.

Έχοντας συγκεντρώσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια εκτός των κορτ κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παίκτης, ο Φέντερερ ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του τένις για 16 συνεχόμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι κέρδιζε λιγότερα χρήματα σε έπαθλα από τους μεγάλους αντιπάλους του, Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφαελ Ναδάλ.

Το 2020, κέρδισε 106,3 εκατομμύρια δολάρια προ φόρων, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο αθλητή στον κόσμο.

Tennis Legend Roger Federer Is Now A Billionaire https://t.co/5XSXAKpjPz pic.twitter.com/6hxU1x7b8u — Forbes (@Forbes) August 22, 2025

Ο Φέντερερ γίνεται ο δεύτερος δισεκατομμυριούχος τενίστας, μετά τον Ρουμάνο παίκτη Ιόν Τσιριάκ, ο οποίος κέρδισε το τουρνουά Ρολάν Γκαρός στο διπλό ανδρών στο Γαλλικό το 1970 και άρχισε να επενδύει μετά την πτώση του κομμουνισμού.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι αστέρες του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και ΛεΜπρον Τζέιμς, καθώς και ο Τζούνιορ Μπρίτζμαν. Ο Τάιγκερ Γουντς συμπληρώνει τη λίστα και μαζί με τον Τζέιμς είναι οι μόνοι που έχουν γίνει δισεκατομμυριούχοι ενώ ήταν ακόμα εν ενεργεία αθλητές.

H λίστα του Forbes στην οποία μπήκε ο Φέντερερ



Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι μόλις ο έβδομος αθλητής στην ιστορία που ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια Συγκαταλέγεται δίπλα σε θρύλους όπως οι:

Μάικλ Τζόρνταν

Τάιγκερ Γουντς

ΛεΜπρόν Τζέιμς

Λιονέλ Μέσι

Κριστιάνο Ρονάλντο

Φλόιντ Μεϊγουέδερ