Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής προφυλακτικών παγκοσμίως σχεδιάζει να προχωρήσει σε αύξηση τιμών της τάξης του 20% έως 30%, ενώ δεν αποκλείεται η αύξηση να είναι ακόμη μεγαλύτερη, εφόσον συνεχιστούν οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Αυτό ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Karex Bhd, Goh Miah Kiat, σε συνέντευξή του στο Reuters την Τρίτη 21 Απριλίου. Παράλληλα, η εταιρεία καταγράφει αυξημένη ζήτηση για προφυλακτικά, καθώς το υψηλότερο κόστος μεταφορών και οι καθυστερήσεις στις αποστολές έχουν οδηγήσει πολλούς πελάτες σε χαμηλότερα από τα συνηθισμένα αποθέματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «η κατάσταση είναι σίγουρα πολύ εύθραυστη, οι τιμές είναι ακριβές… δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μετακυλήσουμε το κόστος αυτή τη στιγμή στους πελάτες».

The world's top condom producer, Malaysia's Karex Bhd, plans to raise prices by 20-30% and possibly further if supply chain disruptions drag on due to the Iran war, its chief executive said https://t.co/a4BIAvcx0Y pic.twitter.com/BUUs7yncEV — Reuters (@Reuters) April 21, 2026

Η Karex παράγει πάνω από 5 δισεκατομμύρια προφυλακτικά ετησίως και προμηθεύει μεγάλες μάρκες όπως Durex και Trojan, αλλά και εθνικά συστήματα υγείας και διεθνή προγράμματα. Η εταιρεία συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις που προετοιμάζονται για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει τις ροές ενέργειας και πετροχημικών από τη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η προμήθεια πρώτων υλών.

Σύμφωνα με τον Goh, από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σε βασικά υλικά όπως το συνθετικό καουτσούκ και το νιτρίλιο, αλλά και σε υλικά συσκευασίας και λιπαντικά, όπως τα φύλλα αλουμινίου και το λάδι σιλικόνης.

Η εταιρεία διαθέτει επαρκή αποθέματα για τους επόμενους μήνες και σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή της ώστε να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα παγκόσμια αποθέματα προφυλακτικών έχουν μειωθεί σημαντικά, μετά από μεγάλες περικοπές στη διεθνή βοήθεια, ιδιαίτερα από την USAID τον περασμένο χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, οι αποστολές της Karex προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πλέον σχεδόν δύο μήνες για να φτάσουν στον προορισμό τους, αντί για περίπου έναν μήνα, όπως απαιτούνταν, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες προϊόντων να παραμένουν εν πλω, την ώρα που η ζήτηση αυξάνεται, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Με πληρφορίες από The Guardian